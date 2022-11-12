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Масалитин: «Ганчаренко не готов к работе в топ-клубе РПЛ»

вчера, 18:39

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе Виктора Ганчаренко в «Урале».

Ганчаренко пришел в тот момент, когда команде требовалось усиление. Он его получил, перестроил «Урал», и результат появился. Тренерская работа Ганчаренко уже видна. Игроки при нем прибавили. Хорошую работу проделал Виктор Михайлович, но не сказать, что она выдающаяся.

Может ли Ганчаренко снова возглавить топ-клуб РПЛ? Все тренерские должности в топ-клубах заняты. В «Урале» Ганчаренко выполняет свои обязанности. Виктор Михайлович не готов к работе в топ-клубе, а вот середняку он подходит.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:47
Наши топ клубы не готовы к работе с Ганчаренко, честный подход к футболу без политики и лобизма нам не подходит, или тот же Зенит может решить проблему конкуренции купив пару тройку ключевых футболистов любой команды и посадить их на свою бесконечную скамейку.
У руководства Урала и Ганчаренко получается работать в месте, почему не поработать над опытом Аякса, играть красиво, растить и продавать таланты, на мой субъективный взгляд достойная и не стандартная для России философия клуба, а не так как было у Урала всегда, первую часть сезона газовать, а когда не вылет гарантирован дарить себя.
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:29
Вернее обезглавить.
pomor45
pomor45
вчера в 20:27
Гончаренко не сможет возглавить топ-клуб РПЛ? Конечно не сможет. Никто в мире не сможет, потому что такого клуба в РПЛ нет.
Сп62
Сп62
вчера в 19:24
Зенит смог бы возглавить.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:43
Здравствуйте. В таких случаях частичный выигрыш.
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