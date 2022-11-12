Масалитин: «Ганчаренко не готов к работе в топ-клубе РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе Виктора Ганчаренко в «Урале».
Ганчаренко пришел в тот момент, когда команде требовалось усиление. Он его получил, перестроил «Урал», и результат появился. Тренерская работа Ганчаренко уже видна. Игроки при нем прибавили. Хорошую работу проделал Виктор Михайлович, но не сказать, что она выдающаяся.
Может ли Ганчаренко снова возглавить топ-клуб РПЛ? Все тренерские должности в топ-клубах заняты. В «Урале» Ганчаренко выполняет свои обязанности. Виктор Михайлович не готов к работе в топ-клубе, а вот середняку он подходит.
У руководства Урала и Ганчаренко получается работать в месте, почему не поработать над опытом Аякса, играть красиво, растить и продавать таланты, на мой субъективный взгляд достойная и не стандартная для России философия клуба, а не так как было у Урала всегда, первую часть сезона газовать, а когда не вылет гарантирован дарить себя.
У руководства Урала и Ганчаренко получается работать в месте, почему не поработать над опытом Аякса, играть красиво, растить и продавать таланты, на мой субъективный взгляд достойная и не стандартная для России философия клуба, а не так как было у Урала всегда, первую часть сезона газовать, а когда не вылет гарантирован дарить себя.