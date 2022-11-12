Масалитин: «Ганчаренко не готов к работе в топ-клубе РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА высказался о работе в «Урале».

Ганчаренко пришел в тот момент, когда команде требовалось усиление. Он его получил, перестроил «Урал», и результат появился. Тренерская работа Ганчаренко уже видна. Игроки при нем прибавили. Хорошую работу проделал Виктор Михайлович, но не сказать, что она выдающаяся.