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Созин: «Ганчаренко — лучший тренер России на сегодняшний день»

вчера, 18:07

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о работе Виктора Ганчаренко в «Урале».

Ганчаренко проделывает сумасшедшую работу в «Урале». Думаю, что он лучший тренер России. На сегодня это так. Он изменил «Урал», при нем все стало по-другому. При Ганчаренко команда ушла от зависимости от Эрика Бикфалви. Все теперь играют важную роль. Команда забивает буквально в каждом матче. На «Урал» сейчас приятно смотреть.

Карпин? Карпин — один из ведущих тренеров нашей страны. «Ростов» — его детище. Команда полностью собрана им. Он нашел свой клуб.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:30
А, по-моему, он нигде каши не испортил. Его команды показывали тот уровень, который отвечал квалификации игроков. А чудес на длительной дистанции не бывает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:33
И снова этот Созин
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:30
Тренер нормальный, президент не вызывает доверия).
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 18:27
Лучшим станет, когда обыграет цска.
shlomo
shlomo
вчера в 18:27
Хороший тренер тот, который даже со средними футблистами даст результат, пусть не чемпионский, но вполне приличный. С хорошими игроками тоже проблемы возникают, но чисто психологические, а не игровые.

Ну а так что, Шмели нашли своего тренера. Гончаренко удалось за короткий промежуток времени наладить взаимопонимание с футболистами, создать нормальные условия для продуктивных тренировок, вписать новичков в состав. И это при том, что у тренера не было предсезонных сборов с командой. В такой ситуации вдвойне сложно.
zsnwtt5x6v9v
zsnwtt5x6v9v
вчера в 18:27
Это чистая правда...
Имея такой состав
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:13
Михалович всегда был лучшим тренером но одним из лучших, всё така Карпин как тренер классом выше.
Гость
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