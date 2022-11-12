Созин: «Ганчаренко — лучший тренер России на сегодняшний день»

Член комитета по этике РФС высказался о работе в «Урале».

Ганчаренко проделывает сумасшедшую работу в «Урале». Думаю, что он лучший тренер России. На сегодня это так. Он изменил «Урал», при нем все стало по-другому. При Ганчаренко команда ушла от зависимости от Эрика Бикфалви. Все теперь играют важную роль. Команда забивает буквально в каждом матче. На «Урал» сейчас приятно смотреть.

Карпин? Карпин — один из ведущих тренеров нашей страны. «Ростов» — его детище. Команда полностью собрана им. Он нашел свой клуб.