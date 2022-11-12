Ари: «На чемпионате мира я болел бы за Россию»

Бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира.
Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Очень жаль, что там не будет России. Поэтому буду болеть за Бразилию.
Болел бы я за Россию, если бы она была на ЧМ? Да, конечно, это моя вторая Родина.
Планирую ли приехать в Россию? Хотел бы, думаю над этим. Сейчас ноябрь, пока не могу полететь. Но я очень сильно скучаю по России.
Что, если Ланс пропустил автогол - это считается сухарь у вратаря?))
Что, если Ланс пропустил автогол - это считается сухарь у вратаря?))