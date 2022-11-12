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Ари: «На чемпионате мира я болел бы за Россию»

вчера, 21:14

Бывший форвард «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира.

Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Очень жаль, что там не будет России. Поэтому буду болеть за Бразилию.

Болел бы я за Россию, если бы она была на ЧМ? Да, конечно, это моя вторая Родина.

Планирую ли приехать в Россию? Хотел бы, думаю над этим. Сейчас ноябрь, пока не могу полететь. Но я очень сильно скучаю по России.

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Ари
Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 21:50
С Узбекистоном розыграем выход в плэй офф кубка мира.
Asper
Asper
вчера в 21:23
Хм, а почему за вратаря Ланса мне дали 6 очков?
Что, если Ланс пропустил автогол - это считается сухарь у вратаря?))
Гость
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