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Тукманов считает, что «Торпедо» сможет остаться в РПЛ

вчера, 20:52
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об игре московского клуба в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Понравилось, что «Торпедо» на протяжении 70 минут достойно играло. Физическая готовность команды была на хорошем уровне. Надежность в обороне торпедовцев была сегодня заметна. Бросалось в глаза, что футболисты «Зенита» расслаблены. Результат — не позор.

Сможет ли Талалаев сделать так, чтобы «Торпедо» не вылетело? Однозначно, Андрей Викторович попытается оставить команду в РПЛ, но многое будет зависеть от руководства, которое должно укрепить состав. Нужны футболисты, которые будут соответствовать уровню Премьер-Лиги. 7 очков до стыков – это не так смертельно, но все равно сложно.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:37
Что гадать!? Теоретически и на 10 место могут подняться. Будем посмотреть, но результатами Торпедо очень разочаровало
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 21:52
с такими пенсионерами и нулевой обороной даже 15 место не светит
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:36
Неужели все-таки расширят Лигу до 18 команд?
ayre2pkyxe83
ayre2pkyxe83
вчера в 21:13
Очков мало, как можно говорить об этом
Namuri
Namuri
вчера в 21:05
Не думаю что Торпедо может такой игрой!
Гость
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