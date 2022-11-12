Тукманов считает, что «Торпедо» сможет остаться в РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об игре московского клуба в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
Понравилось, что «Торпедо» на протяжении 70 минут достойно играло. Физическая готовность команды была на хорошем уровне. Надежность в обороне торпедовцев была сегодня заметна. Бросалось в глаза, что футболисты «Зенита» расслаблены. Результат — не позор.
Сможет ли Талалаев сделать так, чтобы «Торпедо» не вылетело? Однозначно, Андрей Викторович попытается оставить команду в РПЛ, но многое будет зависеть от руководства, которое должно укрепить состав. Нужны футболисты, которые будут соответствовать уровню Премьер-Лиги. 7 очков до стыков – это не так смертельно, но все равно сложно.