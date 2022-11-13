Месси: «Я часто замечал применение идей Гвардиолы»

Нападающий ПСЖ в положительном ключе высказался о влиянии работы главного тренера «Манчестер Сити» на мировой футбол.

Гвардиола очень сильно навредил футболу, ибо порой казалось, что наша работа в «Барселоне» настолько проста, что каждый захотел это копировать. После этого я часто замечал применение идей Гвардиолы. В такие моменты осознаешь суть того, что было сделано.

Разумеется, Гвардиола по-особому смотрит матчи, проводит подготовку к ним и умеет доносить мысли.