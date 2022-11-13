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Месси: «Я часто замечал применение идей Гвардиолы»

вчера, 08:04

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в положительном ключе высказался о влиянии работы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на мировой футбол.

Гвардиола очень сильно навредил футболу, ибо порой казалось, что наша работа в «Барселоне» настолько проста, что каждый захотел это копировать. После этого я часто замечал применение идей Гвардиолы. В такие моменты осознаешь суть того, что было сделано.

Разумеется, Гвардиола по-особому смотрит матчи, проводит подготовку к ним и умеет доносить мысли.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:55
Кто выиграл после Пепа с Барселоной ЛЧ? Ты чё, прикалываешься? Пеп свалил оттуда, когда команды научились играть против тики-таки. Моуриньо уже знал, как играть против него. Да и Курбан Бердыев тоже. А потом, звёзды уже начали сдавать в силу возраста. И Месси слишком сильно влиял на раздевалку, что плохо сказывалось. Энрике смог взять ЛЧ. Куману достался состав из стариков. Пеп тоже ничего не смог бы с таким составом. В том, что Неймар ушёл тоже виноват Месси. Потому что у него украли золотой мяч в 2015 году.

Про Баварию. Где ты видел, чтоб я говорил о том, что они сразу выиграли ЛЧ? Выиграла Бавария в укороченной форме ЛЧ без ответных игр? Да, без ответных игр. Но сделала бы Барселона, после 2-8?
Чтобы ты не говорил, Гвардиола не стабильный тренер. Его команды в самый важный момент сдают.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:34
Забавно, как ты искажаешь факты. После его ухода в 2012 году из Барселоны все основные игроки остались. Кто после Гвардиолы выиграл ЛЧ? Только Энрике в 2015 году и это был третий тренер после Пепа. Двое не смогли ничего показать (Виланову можно простить, он болел). После ухода Энрике в Барселоне осталась большая часть золотого состава, ушли Хави, Пуйоль и Неймар. Но опять же без выиграша ЛЧ.

Про Баварию. Говоришь сразу после Гваридолы Бавария выиграла ЛЧ? Пеп ушел в 2016 году, Бавария выиграла в 2020 году. 4 года прошло!!!!!!!! Это по-твоему сразу? И выиграла по сокращенному формату, без ответных игр. Почему-то до 2020 года и после Бавария ни разу в финалах не играла.

По поводу МС. До прихода Гвардиолы МС становился чемпионом АПЛ, но у них не было стабильности. Выиграли АПЛ в 2012 и 2014 годах и дошли до полуфинала ЛЧ. Гвардиола стабильно выигрывает АПЛ и довел до финала ЛЧ и это не считая других кубков.

Фергюсон тоже дважды ЛЧ выигрывал и стабильно с МЮ чемпионат выигрывал, он тоже шарлатан?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:11, ред.
Гвардиола и сам не смог бы повторить тот успех, это однозначно! Просто в тот момент, он попал под золотую эпоху Барселоны. В Баварии и МС он ещё почти ничего не доказал. Эти команды и до него были лучшими в своих Лигах. А после него, Бавария вообще, выиграла Лигу Чемпионов УЕФА. Может быть, Манчестер Сити тоже выиграет, если избавится от этого балласта(как ты любишь писать). Манчестер Сити нуждается в таком тренере, как Зинедин Зидан. Или же, как Карло Анчелотти и Юрген Клопп. Если Манчестер Сити и в этом сезоне не выиграет Лигу Чемпионов, то смело можно попрощаться с каталонским наставником. Ибо это уже жирная точка будет. То есть, это может быть последним шансом для Пепа. Посмотрим, что будет по итогам сезона... До прихода Пера, я был за Манчестер Сити (из английских команд). С тех пор, когда ещё Жо бегал за них.
rhskmz
rhskmz
вчера в 08:14
Так все таки навредил футболу или нет ?
Elliada
Elliada
вчера в 08:08
Сколько было тренеров, а Гвардиолу никто не смог заменить в Барселоне
Namuri
Namuri
вчера в 08:07
Тренер высшего сорта. Гвардиола топ.
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