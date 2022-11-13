Месси: «Я часто замечал применение идей Гвардиолы»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в положительном ключе высказался о влиянии работы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на мировой футбол.
Гвардиола очень сильно навредил футболу, ибо порой казалось, что наша работа в «Барселоне» настолько проста, что каждый захотел это копировать. После этого я часто замечал применение идей Гвардиолы. В такие моменты осознаешь суть того, что было сделано.
Разумеется, Гвардиола по-особому смотрит матчи, проводит подготовку к ним и умеет доносить мысли.
Про Баварию. Говоришь сразу после Гваридолы Бавария выиграла ЛЧ? Пеп ушел в 2016 году, Бавария выиграла в 2020 году. 4 года прошло!!!!!!!! Это по-твоему сразу? И выиграла по сокращенному формату, без ответных игр. Почему-то до 2020 года и после Бавария ни разу в финалах не играла.
По поводу МС. До прихода Гвардиолы МС становился чемпионом АПЛ, но у них не было стабильности. Выиграли АПЛ в 2012 и 2014 годах и дошли до полуфинала ЛЧ. Гвардиола стабильно выигрывает АПЛ и довел до финала ЛЧ и это не считая других кубков.
Фергюсон тоже дважды ЛЧ выигрывал и стабильно с МЮ чемпионат выигрывал, он тоже шарлатан?
Про Баварию. Говоришь сразу после Гваридолы Бавария выиграла ЛЧ? Пеп ушел в 2016 году, Бавария выиграла в 2020 году. 4 года прошло!!!!!!!! Это по-твоему сразу? И выиграла по сокращенному формату, без ответных игр. Почему-то до 2020 года и после Бавария ни разу в финалах не играла.
По поводу МС. До прихода Гвардиолы МС становился чемпионом АПЛ, но у них не было стабильности. Выиграли АПЛ в 2012 и 2014 годах и дошли до полуфинала ЛЧ. Гвардиола стабильно выигрывает АПЛ и довел до финала ЛЧ и это не считая других кубков.
Фергюсон тоже дважды ЛЧ выигрывал и стабильно с МЮ чемпионат выигрывал, он тоже шарлатан?