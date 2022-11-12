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Журналист Мартини: «В Италии Карасева считают топовым арбитром»

вчера, 17:46

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался о работе арбитра Сергея Карасева.

В Италии Сергея Карасева считают высококачественным и топовым судьей мирового уровня. Мы наблюдали за его работой несколько раз, например, на матчах Евро-2020 и в прошлом году в игре Лиги Европы «Наполи»-«Барселона».

Местные болельщики уже тогда начали сравнивать Карасева с легендарным итальянским судьей Пьерлуиджи Коллиной. И не только из-за лысины. У российского арбитра есть многие профессиональные и человеческие качества, которые были у итальянца.

К сожалению для Карасева и всех российских судей, он не может быть на этом Чемпионате мира. Уверен, в Катаре он мог бы судить важные матчи. Возможно, с отсутствием Сергея в каких-то играх этого мундиаля будет частично страдать качество судейства.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:13
В РПЛ всё иначе )))
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:26
А я считаю, что он входит в топ 5-7 лучших арбитров мира! И если бы не политика, то он уже бы давно и финал ЛЧ отсудил бы, и на ЧМ был бы одним из главных фаворитов на обслуживание финала
протон
протон
вчера в 17:47, ред.
Карасев топчик, ценят в европе, но в РПЛ иначе
Гость
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