Журналист Мартини: «В Италии Карасева считают топовым арбитром»

Журналист издания Corriere dello Sport Массимилиано Мартини высказался о работе арбитра .

В Италии Сергея Карасева считают высококачественным и топовым судьей мирового уровня. Мы наблюдали за его работой несколько раз, например, на матчах Евро-2020 и в прошлом году в игре Лиги Европы «Наполи»-«Барселона».

Местные болельщики уже тогда начали сравнивать Карасева с легендарным итальянским судьей Пьерлуиджи Коллиной. И не только из-за лысины. У российского арбитра есть многие профессиональные и человеческие качества, которые были у итальянца.

К сожалению для Карасева и всех российских судей, он не может быть на этом Чемпионате мира. Уверен, в Катаре он мог бы судить важные матчи. Возможно, с отсутствием Сергея в каких-то играх этого мундиаля будет частично страдать качество судейства.