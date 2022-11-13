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Поттер: «Мы слишком часто ошибались»

вчера, 10:43
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

Мы слишком часто ошибались. Мы могли использовать свои сильные стороны для победы, но чего-то не хватило. «Ньюкасл» сыграл уверенно, у команд разное расписание, это было видно. «Ньюкасл» очень высоко прессингует. Во втором тайме нам пришлось изменить свой подход, ибо нас переигрывали. Нужен был еще один игрок в центр поля.

Мы хорошо отреагировали, но после пропущенного гола все решал остаток сил. Мы пытались спасти игру, но забить столь нужный гол так и не смогли. Мы должны лучше себя проявлять, чтобы говорить о намерении победить. Равный матч, шансов было мало. Стоит признать, «Ньюкасл» в хорошей форме. На его стадионе играть непросто. А мы в плохой форме, так что во время паузы нужно над многим поработать.

У нас непростой период, много хорошего, но есть и плохое. Порой нужно признать проблему, перестроиться и вновь пойти вперед.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:46
Одна ошибка и ты ошибся. Может обратно в Брайтон поедешь?! Заодно Кукурелью своего забери.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:13
Челси потихоньку сдувается
h9685p2sqeu5
h9685p2sqeu5
вчера в 11:40
Одной из ошибок было твоё назначение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:33
Не ошибается тот,кто нечего не делает !
Гость
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