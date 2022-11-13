Поттер: «Мы слишком часто ошибались»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ против «Ньюкасла» (0:1).

Мы слишком часто ошибались. Мы могли использовать свои сильные стороны для победы, но чего-то не хватило. «Ньюкасл» сыграл уверенно, у команд разное расписание, это было видно. «Ньюкасл» очень высоко прессингует. Во втором тайме нам пришлось изменить свой подход, ибо нас переигрывали. Нужен был еще один игрок в центр поля.

Мы хорошо отреагировали, но после пропущенного гола все решал остаток сил. Мы пытались спасти игру, но забить столь нужный гол так и не смогли. Мы должны лучше себя проявлять, чтобы говорить о намерении победить. Равный матч, шансов было мало. Стоит признать, «Ньюкасл» в хорошей форме. На его стадионе играть непросто. А мы в плохой форме, так что во время паузы нужно над многим поработать.

У нас непростой период, много хорошего, но есть и плохое. Порой нужно признать проблему, перестроиться и вновь пойти вперед.