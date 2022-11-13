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Конте: «Нужны трансферы, чтобы укрепить состав и сделать его сильнее»

вчера, 08:59

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о значимости трансферов для клуба.

Ни для кого не секрет, что если хочешь быть конкурентоспособным, бороться за титулы, необходимы футболисты высокого уровня. Есть примеры «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси». Это очень сильные коллективы. Их составы впечатляют.

В прошлом году мы играли в Лиге Конференций после седьмого места в Премьер-Лиге. Требуется время. Нужно терпение, нужны трансферы, чтобы укрепить состав и сделать его сильнее. Сегодня вы увидели разницу между наличием Кулусевски и Ришарлисона и их отсутствием.

Я как тренер ценю работу с этими исполнителями. Не знаю, видите ли вы прогресс Родриго и улучшение Хейбьерга. Их прогресс заметен. Нужно делать игроков сильнее, но требуется время, чтобы стать лучше, если хочешь претендовать на высокие места в АПЛ или Лиге чемпионов. Качество игроков многое определяет.

Ранее сообщалось об интересе «шпор» к игрокам из Серии А.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:28
Добрый вечер!
На ваше письмо ответил👍
протон
протон
вчера в 17:37
Конте взяли игроков которых он хотел (ну или хотя бы тех игроков у которых стиль игры с нужным стилем совпадает), есть два голеодора которые из ничего могут сделать все, есть оптимальные защитники, ну и центр поля с хорошими опорниками что ему еще нужно? С интером практически с таким же составом он чемпионство брал, сейчас у многих клубов апл кризис так что если и брать какой ни будь трофей то именно сейчас.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:08
Здравствуйте. Ответьте на письмо присланное нами по почте, пожалуйста, нужно уточнить некоторую информацию.
ДСА
ДСА
вчера в 09:39
Тоттенхэм у постоянно чуть-чуть чего-то не хватает.
Boricku
Boricku
вчера в 09:35
Конте надо идти в Башакшекир тренделем
wb67wuxdzj4k
wb67wuxdzj4k
вчера в 09:25
А ещё тренер бы нормальный не помешал
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:18, ред.
Конте прав, если стримишся быть на высоте, то необходимо тратиться на игрков которые действительно усилят состав, повысят конкуренцию, и это заставит уже имеющихся игроков работать над собой, чтобы не потерять место в основе.

У Конте правда имеется одна проблема в виде хозяина шпор Дэниэля Леви который не особо любит тратить деньги, хотя возможно он сейчас видит проделанную работу тренера и поддержит команду финансовыми вложениями.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:16, ред.
Почему мне за первый комментарий очки не даются в последнее время? Хоть самая малость. Просто интересно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:06
Это точно,укрепление состава необходимо.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:03
Конечно нужны, тем более, когда играешь в АПЛ. Вон Манчестеры, Челси и т.д. сколько тратит. Теперь может быть и Ньюкасл будет тратить много.
Гость
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