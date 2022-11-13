Конте: «Нужны трансферы, чтобы укрепить состав и сделать его сильнее»

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался о значимости трансферов для клуба.

Ни для кого не секрет, что если хочешь быть конкурентоспособным, бороться за титулы, необходимы футболисты высокого уровня. Есть примеры «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси». Это очень сильные коллективы. Их составы впечатляют.

В прошлом году мы играли в Лиге Конференций после седьмого места в Премьер-Лиге. Требуется время. Нужно терпение, нужны трансферы, чтобы укрепить состав и сделать его сильнее. Сегодня вы увидели разницу между наличием Кулусевски и Ришарлисона и их отсутствием.