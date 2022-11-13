Конте: «Нужны трансферы, чтобы укрепить состав и сделать его сильнее»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о значимости трансферов для клуба.
Ни для кого не секрет, что если хочешь быть конкурентоспособным, бороться за титулы, необходимы футболисты высокого уровня. Есть примеры «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси». Это очень сильные коллективы. Их составы впечатляют.
В прошлом году мы играли в Лиге Конференций после седьмого места в Премьер-Лиге. Требуется время. Нужно терпение, нужны трансферы, чтобы укрепить состав и сделать его сильнее. Сегодня вы увидели разницу между наличием Кулусевски и Ришарлисона и их отсутствием.
Я как тренер ценю работу с этими исполнителями. Не знаю, видите ли вы прогресс Родриго и улучшение Хейбьерга. Их прогресс заметен. Нужно делать игроков сильнее, но требуется время, чтобы стать лучше, если хочешь претендовать на высокие места в АПЛ или Лиге чемпионов. Качество игроков многое определяет.
Ранее сообщалось об интересе «шпор» к игрокам из Серии А.
У Конте правда имеется одна проблема в виде хозяина шпор Дэниэля Леви который не особо любит тратить деньги, хотя возможно он сейчас видит проделанную работу тренера и поддержит команду финансовыми вложениями.
У Конте правда имеется одна проблема в виде хозяина шпор Дэниэля Леви который не особо любит тратить деньги, хотя возможно он сейчас видит проделанную работу тренера и поддержит команду финансовыми вложениями.