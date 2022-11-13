Витсель: «Прошлого не изменить, нужно думать о будущем»

Полузащитник «Атлетико» высказался об игре команды после победы над клубом «Альмасан» в Кубке Испании (2:0).

Для нас эта игра была очень важна, данный турнир для нас имеет значение. Мы неплохо сыграли, внимательно. Порой непросто играть против команды, у который уровень ниже, но мы отнеслись к матчу серьезно.

Не хочу говорить об удаче, ибо мы выходим на поле и просто делаем свою работу. Но в последних поединках казалось, будто нам немного не везет, мяч не хочет идти в ворота. Мы сохраняем положительный настрой, непростая ситуация для нас, но в нашей команде полно сильных игроков. Прошлого не изменить, нужно думать о будущем.