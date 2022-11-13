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Витсель: «Прошлого не изменить, нужно думать о будущем»

вчера, 09:48
АльмасанЛоготип футбольный клуб Альмасан0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Аксель Витсель высказался об игре команды после победы над клубом «Альмасан» в Кубке Испании (2:0).

Для нас эта игра была очень важна, данный турнир для нас имеет значение. Мы неплохо сыграли, внимательно. Порой непросто играть против команды, у который уровень ниже, но мы отнеслись к матчу серьезно.

Не хочу говорить об удаче, ибо мы выходим на поле и просто делаем свою работу. Но в последних поединках казалось, будто нам немного не везет, мяч не хочет идти в ворота. Мы сохраняем положительный настрой, непростая ситуация для нас, но в нашей команде полно сильных игроков. Прошлого не изменить, нужно думать о будущем.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:34
С этим не поспоришь. Видимо, пришло время перемен.
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:25
Будущие соперники постараются победить, поэтому надо хорошо играть и забивать больше голов, идти от матча к матчу. Это футбол.
matrix333
matrix333
вчера в 10:06
Удачи Атлетико, когда-то прекрасно играли.
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