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Маттеус: «Мусиала никогда не должен уходить из „Баварии“»

вчера, 09:17

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус высоко отозвался о нападающем «Баварии» Джамале Мусиале.

Он похож на Месси. Это Голливуд. Джамал никогда не должен уходить из «Баварии».

Он должен играть всегда. Его стоимость – четверть миллиарда евро.

Ранее Мусиала отметился статистическим показателем выступлений за клуб.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 20:33
Джамал невероятен и то как он работает с мячом и без мяча, зрелище ещё то…
протон
протон
вчера в 17:35
По стилю игры Муси немного похож на своего кумира (Месси). Если Вини наследник Нея, Мбаппе - Роналду, Холанд - Ибры/Левы, Педри - Иньесты, то Муси близок к Месси. Хотя, думаю, всё равно не найдётся в мире полноценной замены Месси. Такие игроки, как Марадонна и Месси очень редки, как алмаз.
У немца огромный талант. Надеюсь сможет реализовать свой талант, и его станут сравнивать с теми же Холландом и Мбаппе, как последние 15 лет сравнивали Месси с Роном, так футбол будет намного интереснее.
Брулин
Брулин
вчера в 12:39
Мусиала действительно играет не по годам и объективно является лучшим молодым игроком планеты прямо сейчас, но лучше пусть будет первым Мусиалой, нежели новым Месси
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:28
Мусиала топ,он стоит своих денег!
t8xjbxmzw2tx
t8xjbxmzw2tx
вчера в 09:27
Джамал пока никуда и не собирается
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