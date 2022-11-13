Маттеус: «Мусиала никогда не должен уходить из „Баварии“»

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус высоко отозвался о нападающем «Баварии» Джамале Мусиале.
Он похож на Месси. Это Голливуд. Джамал никогда не должен уходить из «Баварии».
Он должен играть всегда. Его стоимость – четверть миллиарда евро.
Ранее Мусиала отметился статистическим показателем выступлений за клуб.
У немца огромный талант. Надеюсь сможет реализовать свой талант, и его станут сравнивать с теми же Холландом и Мбаппе, как последние 15 лет сравнивали Месси с Роном, так футбол будет намного интереснее.
У немца огромный талант. Надеюсь сможет реализовать свой талант, и его станут сравнивать с теми же Холландом и Мбаппе, как последние 15 лет сравнивали Месси с Роном, так футбол будет намного интереснее.