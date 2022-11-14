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Аллегри: «Ещё шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими»

вчера, 06:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Массимилано Аллегри рассказал о победе над «Лацио».

Ребята выступили хорошо, месяц был тяжелым. Против «Лацио» было непросто, мы смогли накрыть «Лацио» прессингом, практически ничего не позволяя им создать в этом матче.

Мы сильно отстали. Еще шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими в таблице, это шаг вперед.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:27, ред.
Аллегри: «Ещё шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими» .

И ведь это он заявляет на полном серьёзе. И это он считает своим достижением. А может стоит посмотреть на то , что для такого клуба как Ювентус это является провальным выступлением . Не говоря уже о том, что сейчас все топ клубы Италии, кроме Наполи, испытывают проблемы и играют совершенно не стабильно, и это факт и статистика говорит об этом, и даже вчерашний матч Юве с Лацио тому яркое подтверждение. А то что Ювентус проваливает все игры в еврокубках он почему-то умалчивает.

А ведь Ювентус, это единственный клуб в мире который выиграл все возможные международные турниры, один из четырёх клубов, выигравших все три крупных турнира УЕФА. А что сейчас, товарищ Аллегри, случилось с Юве под вашим гениальным руководством?

А то что он сказал, похоже на редкой наглости само-пиар, и никакого отношения не имеет к реальности в которой находится Ювентус и в какой футбол играет.

Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра, а Юве в любом случае пожелаю только Удачи !
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 11:26
Аллегри:"еще 6 лет назад никто не верил, что мы будем третьими в таблице. Это 2 шага назад"
BagioR
BagioR
вчера в 10:14
Ювентини больше не верят ему. Все уже знают что он трус. Терпим
monah-10
monah-10
вчера в 08:21
Поглядим в следующем году после Кремонезе, там подряд: Удинезе, Наполи, Аталанта.
matrix333
matrix333
вчера в 07:07
Вы молодцы, но Наполи снанет чемпионом.
Василий 50
Василий 50
вчера в 06:58
Действительно, многие списали Ювентус.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:57
Но первыми вы уже вряд-ли будете в этом сезоне
2n8vnnqwj5pf
2n8vnnqwj5pf
вчера в 06:50
Шёл бы ты уже подальше и не мучил Юве!
Гость
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