Аллегри: «Ещё шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими» .

Наставник «Ювентуса» Массимилано Аллегри рассказал о победе над «Лацио».
Ребята выступили хорошо, месяц был тяжелым. Против «Лацио» было непросто, мы смогли накрыть «Лацио» прессингом, практически ничего не позволяя им создать в этом матче.
Мы сильно отстали. Еще шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими в таблице, это шаг вперед.
И ведь это он заявляет на полном серьёзе. И это он считает своим достижением. А может стоит посмотреть на то , что для такого клуба как Ювентус это является провальным выступлением . Не говоря уже о том, что сейчас все топ клубы Италии, кроме Наполи, испытывают проблемы и играют совершенно не стабильно, и это факт и статистика говорит об этом, и даже вчерашний матч Юве с Лацио тому яркое подтверждение. А то что Ювентус проваливает все игры в еврокубках он почему-то умалчивает.
А ведь Ювентус, это единственный клуб в мире который выиграл все возможные международные турниры, один из четырёх клубов, выигравших все три крупных турнира УЕФА. А что сейчас, товарищ Аллегри, случилось с Юве под вашим гениальным руководством?
А то что он сказал, похоже на редкой наглости само-пиар, и никакого отношения не имеет к реальности в которой находится Ювентус и в какой футбол играет.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра, а Юве в любом случае пожелаю только Удачи !
И ведь это он заявляет на полном серьёзе. И это он считает своим достижением. А может стоит посмотреть на то , что для такого клуба как Ювентус это является провальным выступлением . Не говоря уже о том, что сейчас все топ клубы Италии, кроме Наполи, испытывают проблемы и играют совершенно не стабильно, и это факт и статистика говорит об этом, и даже вчерашний матч Юве с Лацио тому яркое подтверждение. А то что Ювентус проваливает все игры в еврокубках он почему-то умалчивает.
А ведь Ювентус, это единственный клуб в мире который выиграл все возможные международные турниры, один из четырёх клубов, выигравших все три крупных турнира УЕФА. А что сейчас, товарищ Аллегри, случилось с Юве под вашим гениальным руководством?
А то что он сказал, похоже на редкой наглости само-пиар, и никакого отношения не имеет к реальности в которой находится Ювентус и в какой футбол играет.
Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд . Всем Добра, а Юве в любом случае пожелаю только Удачи !