Аллегри: «Ещё шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими» .

Наставник «Ювентуса» рассказал о победе над «Лацио».

Ребята выступили хорошо, месяц был тяжелым. Против «Лацио» было непросто, мы смогли накрыть «Лацио» прессингом, практически ничего не позволяя им создать в этом матче.

Мы сильно отстали. Еще шесть туров назад никто не верил, что мы будем третьими в таблице, это шаг вперед.