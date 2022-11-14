В «Ростове» довольны первой половиной сезона клуба

Спортивный директор «Ростова» оценил первую часть сезона для своего клуба.

Первую половину чемпионата России для «Ростова» оценю нормально. Мы удовлетворены результатом первой части сезона. Возможны ли приобретения зимой? Пока не знаю. На данный момент точно сказать не могу. Посмотрим, что будет потом.