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В «Ростове» довольны первой половиной сезона клуба

вчера, 10:27

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин оценил первую часть сезона для своего клуба.

Первую половину чемпионата России для «Ростова» оценю нормально. Мы удовлетворены результатом первой части сезона. Возможны ли приобретения зимой? Пока не знаю. На данный момент точно сказать не могу. Посмотрим, что будет потом.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 15:29
Если будет так фартить, как с Динамо, то и на второе место можно претендовать.
Djorax
Djorax
вчера в 11:49
В Ростове были бы довольны первой части, если бы даже клуб на 10-12 месте был
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:20
Молодцы ребятушки из Ростсельмаша во главе с Валерой ! Удачи !
3jvbseyxzcug
3jvbseyxzcug
вчера в 11:05
Нормально там Валера сработал
Capral
Capral
вчера в 11:01, ред.
Еще бы, 11 пенальти за 16 туров, каждый будет доволен. Я уже очень много лет в футболе, но такого не припомню. Было, в далеком 1977г., московское ДИНАМО в чемпионате СССР пробило 9 пенальти в 30ти турах. Но чтобы 11 пенальти в 16, такого не знаю. Может ,где-то в Африке такое и бывает, возможно... Ничего плохого не имею к ФК Ростов и его болелам, но все-таки, столько пенальти- это нонсенс...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:54
У Ростова девятый бюджет в лиге и нет легионеров в составе. Конечно 3 текущее место это большой успех
Жаль что нет денег на усиление. 1-2 игроков хорошо было бы приобрести. Тренеру некого выпустить на замену для усиления игры
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:40
Ещё бы в Ростове были бы не довольны!
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