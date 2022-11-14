Бушманов: «На результатах ЦСКА сказалась потеря Дивеева»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Бушманов оценил игру «армейцев» в первой половине сезона.
Сезон начали хорошо, но в конце немножко сдали. Скорее всего, ощутимо сказалась потеря Дивеева. Если это сразу и не сказалось на игре, то сейчас видно, что не хватает такой ключевой фигуры в защите, как Игорь. Карраскаль и Медина в первых матчах тоже выглядели интереснее и опаснее для соперников, чем сейчас.
Поборется ли ЦСКА за медали? Вполне возможно, Федотов только пришел в команду и у него было не так много времени. Сейчас будет перерыв, сборы, возможно, какое‑то усиление, посмотрим, поможет ли это ЦСКА.
Потеря одного Дивеева никак не могли сказаться на результатах. Разве Дивеев завершает атаки, раздаёт ключевые передачи? Проблема цска именно в атаке. Подходы есть, а завершать некому. Еще и конфликт игроков с Федотовым.
Потеря одного Дивеева никак не могли сказаться на результатах. Разве Дивеев завершает атаки, раздаёт ключевые передачи? Проблема цска именно в атаке. Подходы есть, а завершать некому. Еще и конфликт игроков с Федотовым.