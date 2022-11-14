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Бушманов: «На результатах ЦСКА сказалась потеря Дивеева»

вчера, 09:24

Бывший футболист ЦСКА Евгений Бушманов оценил игру «армейцев» в первой половине сезона.

Сезон начали хорошо, но в конце немножко сдали. Скорее всего, ощутимо сказалась потеря Дивеева. Если это сразу и не сказалось на игре, то сейчас видно, что не хватает такой ключевой фигуры в защите, как Игорь. Карраскаль и Медина в первых матчах тоже выглядели интереснее и опаснее для соперников, чем сейчас.

Поборется ли ЦСКА за медали? Вполне возможно, Федотов только пришел в команду и у него было не так много времени. Сейчас будет перерыв, сборы, возможно, какое‑то усиление, посмотрим, поможет ли это ЦСКА.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 15:42
Потеря ключевого игрока может не сказаться на Зените. Для остальных это проблема, которую решать приходится с трудом. Думаю, что с Игорем ЦСКА мог бы приобрести ещё 3-4 очка, а они сейчас на вес серебра. С Бушмановым я согласен.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 14:21
Команда ,игра которой зависит от одного игрока , пусть даже ключевого , ну никак не может назваться командой !В настоящей команде на случай потери ключевых игроков все должно быть отлажено-т.е автоматически перестроены и игра ,и тактика ,и взаимопонимание ,и взаимостраховка и т.д и т.п. Так что прикрываться потерей Дивеева это просто смешно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:03
На результатах сказалось отсутствие ЕК!
YVG
YVG
вчера в 09:55
Уже не знают как оправдать поражение.
25u6nvjqb5bs
25u6nvjqb5bs
вчера в 09:53
Это просто отговорка, надо искать причины глубже
makkie
makkie
вчера в 09:53
Не смешите.
Потеря одного Дивеева никак не могли сказаться на результатах. Разве Дивеев завершает атаки, раздаёт ключевые передачи? Проблема цска именно в атаке. Подходы есть, а завершать некому. Еще и конфликт игроков с Федотовым.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ truffagldino (раскрыть)
вчера в 09:48
Здравствуйте. Вновь просим Вас поменять здесь адрес электронной почты на тот что Вы написали в ответе нам в этом хэштеге - https://www.soccer.ru/settings
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 09:43
Здравствуйте. Да, планируется.
ДСА
ДСА
вчера в 09:35
Такое впечатление, что в ЦСКА всё на одном игроке держалось. Не верю.
Гость
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