Бушманов: «На результатах ЦСКА сказалась потеря Дивеева»

Бывший футболист ЦСКА оценил игру «армейцев» в первой половине сезона.

Сезон начали хорошо, но в конце немножко сдали. Скорее всего, ощутимо сказалась потеря Дивеева. Если это сразу и не сказалось на игре, то сейчас видно, что не хватает такой ключевой фигуры в защите, как Игорь. Карраскаль и Медина в первых матчах тоже выглядели интереснее и опаснее для соперников, чем сейчас.