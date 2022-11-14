Федун: «Главное, что „Спартак“ хорошо играет!»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил выступление московского клуба в первой половине сезона.
Второе место «Спартака» в первой части сезона РПЛ — хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков всё, что не первое место — не очень. Но я думаю, что наши болельщики довольны. Главное, что команда хорошо играет!
Тот негативный фон, что задавала эта пара, ну в основном Зарема, сильно сказывался на Спартаке. Очень рад, что сейчас, когда команде никто не гадит в инфополе и дела начали налаживаться. За Абаскаля этой Паре спасибо, прям от души, по честному. Но вот негатива было все таки больше, чем светлых моментов. Может и не больше, но их влияние было существенней, скажем так
Тот негативный фон, что задавала эта пара, ну в основном Зарема, сильно сказывался на Спартаке. Очень рад, что сейчас, когда команде никто не гадит в инфополе и дела начали налаживаться. За Абаскаля этой Паре спасибо, прям от души, по честному. Но вот негатива было все таки больше, чем светлых моментов. Может и не больше, но их влияние было существенней, скажем так