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Федун: «Главное, что „Спартак“ хорошо играет!»

вчера, 10:02

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил выступление московского клуба в первой половине сезона.

Второе место «Спартака» в первой части сезона РПЛ — хорошо или не очень? Если бы у нас была Лига чемпионов, то было бы просто прекрасно. А без еврокубков всё, что не первое место — не очень. Но я думаю, что наши болельщики довольны. Главное, что команда хорошо играет!

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 15:35
Кто хочет увидеть негатив, тот и на солнце найдёт пятна. Я лично никакого негатива не усматриваю. Зарема всегда выступает по делу и остроумно. Её выступления команду поддерживают и вселяют оптимизм. Спасибо ей, как болельщице Спартака.
d1metras
d1metras
вчера в 13:59
А заметили как эта сладкая парочка во главе с эскортницей ушли,Спартак - заиграл.. Ну по крайней мере стал лучше играть чем при них.. Мне кажется Зухра в коллектив как то разлад и дизмораль вносила своими постоянными упреками всех и вся и высказываниями а-ля бузова.. главное чтоб в конце сезона Абаскаля не потерять..а то у нас любят критиковать эмоциональных тренеров,мол скачут как обезьяны и тд...это было и с Тедеско,при котором Спартак хорошо играл это и сейчас выскакивает про Абаскаля...За такими тренерами,которые за каждый гол радуются не меньше игроков,приятно смотреть.. Живут игрой..намного лучше безэмоциональных овощей...учитывая что с введением ФАНуйди наш футбол превратился в театр,где аплодируют по команде все..и сидят мамочки с хотдогами...никаких эмоций,куража....
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ 3ezfhp7qsatq (раскрыть)
вчера в 11:49
Соглашусь на все 100%
Тот негативный фон, что задавала эта пара, ну в основном Зарема, сильно сказывался на Спартаке. Очень рад, что сейчас, когда команде никто не гадит в инфополе и дела начали налаживаться. За Абаскаля этой Паре спасибо, прям от души, по честному. Но вот негатива было все таки больше, чем светлых моментов. Может и не больше, но их влияние было существенней, скажем так
3ezfhp7qsatq
3ezfhp7qsatq
вчера в 11:11
Он бы уже давно так играл, если б вы с Заремухой не мешали
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:04
Главное чтоб Спартак хорошо играл,а в остальном трва не растти!
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