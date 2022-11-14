Дешам: «Предполагаем, что Варан будет готов к матчу с Австралией»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам допустил, что защитник Рафаэль Варан сможет принять участие в первом матче чемпионата мира против Австралии.
Он тренируется с мячом, с ним всё хорошо. Ему нужно ещё кое-что сделать в ближайшее время. Он в порядке. Он в хорошем настроении.
Мы предполагаем, что он будет готов к первому матчу турнира.
Игрок «Манчестер Юнайтед» получил травму в матче 13-го тура АПЛ с «Челси», прошедшем 22 октября. Ранее сообщалось о том, что француз может успеть восстановиться к старту турнира.