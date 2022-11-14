Дешам: «Предполагаем, что Варан будет готов к матчу с Австралией»

Главный тренер сборной Франции допустил, что защитник сможет принять участие в первом матче чемпионата мира против Австралии.

Он тренируется с мячом, с ним всё хорошо. Ему нужно ещё кое-что сделать в ближайшее время. Он в порядке. Он в хорошем настроении.

Мы предполагаем, что он будет готов к первому матчу турнира.