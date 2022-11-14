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Дешам: «Предполагаем, что Варан будет готов к матчу с Австралией»

вчера, 23:46

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам допустил, что защитник Рафаэль Варан сможет принять участие в первом матче чемпионата мира против Австралии.

Он тренируется с мячом, с ним всё хорошо. Ему нужно ещё кое-что сделать в ближайшее время. Он в порядке. Он в хорошем настроении.

Мы предполагаем, что он будет готов к первому матчу турнира.

Игрок «Манчестер Юнайтед» получил травму в матче 13-го тура АПЛ с «Челси», прошедшем 22 октября. Ранее сообщалось о том, что француз может успеть восстановиться к старту турнира.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 23:56
Я думаю у Франции есть кому играть и без Варана смогут справиться. Удачи.
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