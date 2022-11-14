Чернов: «„Спартак“ может отыграть шесть очков у „Зенита“».

Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что его команде по силам отыграть очковый отрыв от «Зенита».
Можно ли отыграть у «Зенита» шесть очков за 13 туров? Безусловно. Шесть очков — это, по сути, две игры. Все мы видели, как «Ахмат» преподнёс сюрприз.
«Зенит» лидирует в РПЛ после 17-го тура с 42 очками. «Красно-белые» идут на 2-м месте с 36 баллами.
Я могу предоставить факты где конкретно топят Зенит!!!
Я могу предоставить факты где конкретно топят Зенит!!!
А потом ...бац...и игра с Зенитом в Питере...
И зря старались..
А потом ...бац...и игра с Зенитом в Питере...
И зря старались..
Как только кто-то догоняет Зенит, их тут же начинают поддушивать судьи.
Увы, но чемпион уже известен - Дюков и Ко не дадут Зениту НЕ взять золото.
Как только кто-то догоняет Зенит, их тут же начинают поддушивать судьи.
Увы, но чемпион уже известен - Дюков и Ко не дадут Зениту НЕ взять золото.
А потом проснуться ⏰️ !)
А потом проснуться ⏰️ !)