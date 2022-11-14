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Чернов: «„Спартак“ может отыграть шесть очков у „Зенита“»

вчера, 20:27

Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что его команде по силам отыграть очковый отрыв от «Зенита».

Можно ли отыграть у «Зенита» шесть очков за 13 туров? Безусловно. Шесть очков — это, по сути, две игры. Все мы видели, как «Ахмат» преподнёс сюрприз.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 17-го тура с 42 очками. «Красно-белые» идут на 2-м месте с 36 баллами.

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Все комментарии
Gelas I
Gelas I ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:25
есть факты - предъяви !!! или ты просто очередной....
Я могу предоставить факты где конкретно топят Зенит!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:58
Фантазеров развелось что то многовато.
Futurista
Futurista
вчера в 21:36
Спартаку, чтобы отыграть у Зенита 6 очков для начала надо 2 личные встречи у Зенита выиграть...одну уже не выиграли...вторая 7 мая и она уже может ничего не решать...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:34
Ну отыграют 6 очков...
А потом ...бац...и игра с Зенитом в Питере...
И зря старались..
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:30
Спасибо Спартаку и Ростову хотя бы за то, что есть ещё у многих желание помечтать, что кто-то из них достанет Зенит! Спасибо Абаскаль, спасибо Карпин, что благодаря вам эта иллюзорная интрига ещё жива!
ABir
ABir
вчера в 21:20
Теоретически Зенит может потерять 6 очков в оставшихся матчах, при этом Спартак должен не потерять не одного очка, а это очень сложно и маловероятно. Но тем интереснее будет наблюдать за оставшимися матчами чемпионата. Пока интрига ещё жива.
makkie
makkie
вчера в 21:09
В этом есть большие сомнения.
Как только кто-то догоняет Зенит, их тут же начинают поддушивать судьи.
Увы, но чемпион уже известен - Дюков и Ко не дадут Зениту НЕ взять золото.
pomor45
pomor45
вчера в 21:08
Сюрприз преподнёс не Ахмат, а Зенит: и не один. Так, ведь, остальные, в т.ч. Спартак, тоже по это части, не отстают. Так что, расчёт Чернова весьма слабоват, потому что построен на сюрпризах Зенита без учета своих.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:52
Если Зенит смог привезти 6 очков, почему бы другим их не отыграть...
shlomo
shlomo
вчера в 20:51
Ну что вы курите.... или пьете.... вы как бы 6 не потеряли бы
Бубнин
Бубнин
вчера в 20:37
А 9 очков - это 3 игры. Одна игра - это 3 очка.
drug01
drug01
вчера в 20:34
Всё будет так как сказал.... Хорошо
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:28, ред.
Чернов: «„Спартак“ может отыграть шесть очков у „Зенита“».

А потом проснуться ⏰️ !)
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