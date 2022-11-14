Чернов: «„Спартак“ может отыграть шесть очков у „Зенита“».

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вчера, 20:27

Защитник «Спартака» считает, что его команде по силам отыграть очковый отрыв от «Зенита».

Можно ли отыграть у «Зенита» шесть очков за 13 туров? Безусловно. Шесть очков — это, по сути, две игры. Все мы видели, как «Ахмат» преподнёс сюрприз.