Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Масалитин: «Кавазашвили заслуживает большого внимания от „Спартака“»

вчера, 21:47

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о ветеране «Спартака» Анзоре Кавазашвили.

С тёплой благодарностью отношусь к Анзору Амберковичу, нас судьба свела, когда я был молодой и начинающий футболист, мне было примерно 17 лет, это была сборная РСФСР.

Он собрал эту сборную, я оказался в её числе. Такой ветеран заслуживает большого внимания от клуба, жаль, что он сейчас нигде не задействован. Желаю ему крепкого здоровья. Он порой критикует игру «Спартака», он говорит это от чистого сердца! Я сейчас живу в Белгороде. Если буду в Москве, то с удовольствием встречусь с Кавазашвили.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Балахнин: «Слуцкий по‑прежнему один из лучших специалистов в нашей стране»
Сегодня, 14:55
Орлов объяснил высокую результативность Сычевого
Сегодня, 14:36
Бояринцев: «Слуцкий принял решение уйти из „Рубина“ во благо клубу»
Сегодня, 14:21
Мостовой: «Слуцкий затянул с уходом из „Рубина“»
Сегодня, 13:20
Колосков: «Считаю Слуцкого одним из самых сильных российских тренеров»
Сегодня, 13:11
Тарханов заявил, что готов возглавить «Рубин»
Сегодня, 13:00
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:25
Экс футболист ЦСКА и ветеран Спартака, гремучая смесь! 🤣
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 