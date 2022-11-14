Масалитин: «Кавазашвили заслуживает большого внимания от „Спартака“»

Экс-футболист ЦСКА поделился мнением о ветеране «Спартака» .

С тёплой благодарностью отношусь к Анзору Амберковичу, нас судьба свела, когда я был молодой и начинающий футболист, мне было примерно 17 лет, это была сборная РСФСР .

Он собрал эту сборную, я оказался в её числе. Такой ветеран заслуживает большого внимания от клуба, жаль, что он сейчас нигде не задействован. Желаю ему крепкого здоровья. Он порой критикует игру «Спартака», он говорит это от чистого сердца! Я сейчас живу в Белгороде. Если буду в Москве, то с удовольствием встречусь с Кавазашвили.