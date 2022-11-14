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Карпин: «Не хочу в 75 продолжать тренировать, как Сёмин»

вчера, 22:52

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о совмещении двух постов.

Сколько ещё отвожу себе лет непрерывной тренерской работы? Смотря какая интенсивность этой работы. Одно дело только «Ростов» или только сборная.

Интенсивность интенсивности рознь. Честно, пока с Дашей разговаривал, года три могу. Опять же, пройдёт полгода, месяц, произойдёт как с футболом: «Всё, я не хочу о футболе слышать». Не хочу как Юрий Павлович в 75 продолжать. Надеюсь, такого точно не случится. Нужно в этом возрасте дома сидеть, внуков воспитывать.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:23
надо вернуться к этому разговору лет через 20 ...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 04:21, ред.
Кажется, что рабочий максимум тренера по возрасту - это примерно 65-66 лет. По аналогии с действующим футболистом, у которого, как правило, возраст, когда он завершает карьеру в среднем 35-36 лет. Ну а 70-75 - это уже, конечно, более редкие случаи и всё очень индивидуально, зависит от многих факторов и прежде всего от здоровья человека, ясности ума, способности чётко выражать и преподносить свои мысли, идей ну и, конечно, от мотивации и желания продолжать в таком возрасте выполнять на должном уровне такую непростую работу.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:45
Хочешь не хочешь, а еще неизвестно как жизнь повернется.
Futurista
Futurista
вчера в 23:42
До 75 ещё дожить нужно)...
pomor45
pomor45
вчера в 23:37
Внуков воспитывать труднее.
ABir
ABir
вчера в 23:07
Говорить следует только про себя, не переходя на личности
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 23:00
А это кому как.
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