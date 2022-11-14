Карпин: «Не хочу в 75 продолжать тренировать, как Сёмин»

Главный тренер сборной России и «Ростова» рассказал о совмещении двух постов.

Сколько ещё отвожу себе лет непрерывной тренерской работы? Смотря какая интенсивность этой работы. Одно дело только «Ростов» или только сборная.

Интенсивность интенсивности рознь. Честно, пока с Дашей разговаривал, года три могу. Опять же, пройдёт полгода, месяц, произойдёт как с футболом: «Всё, я не хочу о футболе слышать». Не хочу как Юрий Павлович в 75 продолжать. Надеюсь, такого точно не случится. Нужно в этом возрасте дома сидеть, внуков воспитывать.