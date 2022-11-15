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Ковтун: «У Карпина с тренерским штабом всегда максимальные задачи»

вчера, 17:34

Экс-игрок «Динамо» Юрий Ковтун высказался о возможном усилении состава «Ростова», а также о конкурентах южан в чемпионате.

Если «желто-синие» усилятся зимой, то это будут незначительные трансферы. Только если тренерскому штабу нужно будет закрыть какие-то позиции. Но итоги зимней паузы можно подводить только тогда, когда начнется вторая часть чемпионата. Думаю, что каждая команда всегда хочет добиваться большего, и у Карпина с тренерским штабом всегда максимальные задачи.

Турнирная таблица быстро меняется. Теперь главный конкурент «Ростова» — «Динамо». Также подбирается «Оренбург», рядом ЦСКА, есть и «Краснодар».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:49
Если ставить максимальные задачи, то даже минимальный результат зачтут, не как провал, а как недостижение максимального результата, как относительный успех. Карпин это крепко усвоил.
Boricku
Boricku
вчера в 20:15
Карпов на кубке мира в плэй офф будет. В рпль у него игра поставлена - мяч закинуть в штрафную, там падает кумуличенка и дают пенальти.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:18
У Карпина несколько задач:
-высказаться плохо о Спартаке;
-по58ить в СМИ Дзюбу;
-порассуждать о своем таланте.
Не любит он Россию, но боится ее.
shur
shur
вчера в 18:18
...кому бы не пропасть, костолом Юрик проснулся!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:38
Так и должно быть хорошего специалиста. А Карпин хороший специалист...
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