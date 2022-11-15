Ковтун: «У Карпина с тренерским штабом всегда максимальные задачи»

Экс-игрок «Динамо» Юрий Ковтун высказался о возможном усилении состава «Ростова», а также о конкурентах южан в чемпионате.
Если «желто-синие» усилятся зимой, то это будут незначительные трансферы. Только если тренерскому штабу нужно будет закрыть какие-то позиции. Но итоги зимней паузы можно подводить только тогда, когда начнется вторая часть чемпионата. Думаю, что каждая команда всегда хочет добиваться большего, и у Карпина с тренерским штабом всегда максимальные задачи.
Турнирная таблица быстро меняется. Теперь главный конкурент «Ростова» — «Динамо». Также подбирается «Оренбург», рядом ЦСКА, есть и «Краснодар».
-высказаться плохо о Спартаке;
-по58ить в СМИ Дзюбу;
-порассуждать о своем таланте.
Не любит он Россию, но боится ее.
-высказаться плохо о Спартаке;
-по58ить в СМИ Дзюбу;
-порассуждать о своем таланте.
Не любит он Россию, но боится ее.