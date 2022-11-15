Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Газизов: «Мы победили, причём заслуженно»

вчера, 18:14
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)Динамо Закончился после серии пенальти

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил победу своей команды в матче Кубка России против «Динамо» из Махачкалы (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

Результативный матч и серия пенальти — болельщики испытали всевозможные эмоции. Мы победили, причём победили заслуженно. Любая серия пенальти — это лотерея. Но мы больше хотели и верили в победу.

Не хотел бы никого отмечать из игроков — выделю всю команду. Стоит сказать про болельщиков, которые сегодня пришли на игру. Мы посадили их под крышу, так как был снегопад. Победа и выход в следующий раунд — для них!

Хотелось бы отметить и «Динамо» из Махачкалы. Очень хорошо знаю руководителей клуба, как и знаю, что они делают для футбола в Дагестане. Но это футбол. Можно сказать, что нам повезло чуть-чуть больше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Камоцци: «Сычевой проводит отличный сезон»
Сегодня, 06:21
Габулов: «Сафонов — лидер сборной России»
Сегодня, 06:20
Баженов: «„Рубин“ всё равно не так далеко от лидеров»
Сегодня, 00:50
Булыкин рассказал, кого будет поддерживать на чемпионате мира
Сегодня, 00:29
Кузнецов: «Слуцкий затянул с решением об уходе из „Рубина“»
Сегодня, 00:14
Макарчук: «Товарищеские матчи сборной России нужны»
Вчера, 23:45
Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 19:59
Как это вничью можно победить, да еще причем заслуженно?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:13
Заслуженно не выигрывают по пенальти !)))
monah-10
monah-10
вчера в 18:24
Нарцисцизм процветает, Газизов реально падший чел.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 