Газизов: «Мы победили, причём заслуженно»

Генеральный директор «Уфы» оценил победу своей команды в матче Кубка России против «Динамо» из Махачкалы (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

Результативный матч и серия пенальти — болельщики испытали всевозможные эмоции. Мы победили, причём победили заслуженно. Любая серия пенальти — это лотерея. Но мы больше хотели и верили в победу.

Не хотел бы никого отмечать из игроков — выделю всю команду. Стоит сказать про болельщиков, которые сегодня пришли на игру. Мы посадили их под крышу, так как был снегопад. Победа и выход в следующий раунд — для них!

Хотелось бы отметить и «Динамо» из Махачкалы. Очень хорошо знаю руководителей клуба, как и знаю, что они делают для футбола в Дагестане. Но это футбол. Можно сказать, что нам повезло чуть-чуть больше.