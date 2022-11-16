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Рыскин — о Норманне: «У него травма, он почти не играл»

вчера, 07:38

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин похвалил футболиста команды Матиаса Норманна, который выступает за «Динамо» на правах аренды.

Как оценю выступление Норманна за «Динамо»? У него травма, он почти не играл. Хорошо ли для нас, что он ушел в аренду в «Динамо»? Нет, почему. Я бы так не сказал. Норманн — высококлассный игрок, просто сейчас произошел такой несчастный случай, травма, поэтому он и не играет.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 16:42
Надо быть реально больным чтоб проиграть позицию, схватить соперника рукой и получить ее вывих. Дважды глупец.
По качествам игровым вроде для РПЛ топ, но в башке что то не так.
Gotlib
Gotlib
вчера в 15:37
Хороший игрок, но с дисциплиной на поле проблемы,
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:53
Лукавит, конечно хорошо, пусть лечится за динамовский счёт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:52
У Нормана там чтото произошло,вот его и ушли в аренду!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 07:58
Еще один эксперт.
Зачем нам его мнение?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:50
Свет толковый игрок, но футбол игра травматичная...
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