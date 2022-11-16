Рыскин — о Норманне: «У него травма, он почти не играл»

Спортивный директор «Ростова» похвалил футболиста команды , который выступает за «Динамо» на правах аренды.

Как оценю выступление Норманна за «Динамо»? У него травма, он почти не играл. Хорошо ли для нас, что он ушел в аренду в «Динамо»? Нет, почему. Я бы так не сказал. Норманн — высококлассный игрок, просто сейчас произошел такой несчастный случай, травма, поэтому он и не играет.