Рыскин — о Норманне: «У него травма, он почти не играл»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин похвалил футболиста команды Матиаса Норманна, который выступает за «Динамо» на правах аренды.
Как оценю выступление Норманна за «Динамо»? У него травма, он почти не играл. Хорошо ли для нас, что он ушел в аренду в «Динамо»? Нет, почему. Я бы так не сказал. Норманн — высококлассный игрок, просто сейчас произошел такой несчастный случай, травма, поэтому он и не играет.
По качествам игровым вроде для РПЛ топ, но в башке что то не так.
По качествам игровым вроде для РПЛ топ, но в башке что то не так.
Зачем нам его мнение?
Зачем нам его мнение?