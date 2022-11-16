В Катаре журналисту из Дании охранники угрожали разбить камеру

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вчера, 15:47

Датский журналист Расмус Тантольд был вынужден остановить прямой эфир в Катаре из-за угроз охранников.

Во время трансляции к нему подошли местные охранники и потребовали прекратить съёмку, угрожая разбить камеру в случае отказа. Тантольд прокомментировал:

Не думаю, что до всех охранников дошли распоряжения сверху. Можно утверждать, что есть люди, которые неправильно поняли ситуацию. Но в то же время это говорит о том, какая обстановка в Катаре. В том-то и дело, что вы можете подвергнуться нападению и угрозам, когда вы выступаете в качестве свободного СМИ .

Журналист также сказал о том, что уже получил извинения от катарских властей.