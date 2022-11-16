Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Чемпионат мира 2022

В Катаре журналисту из Дании охранники угрожали разбить камеру

вчера, 15:47

Датский журналист Расмус Тантольд был вынужден остановить прямой эфир в Катаре из-за угроз охранников.

Во время трансляции к нему подошли местные охранники и потребовали прекратить съёмку, угрожая разбить камеру в случае отказа. Тантольд прокомментировал:

Не думаю, что до всех охранников дошли распоряжения сверху. Можно утверждать, что есть люди, которые неправильно поняли ситуацию. Но в то же время это говорит о том, какая обстановка в Катаре. В том-то и дело, что вы можете подвергнуться нападению и угрозам, когда вы выступаете в качестве свободного СМИ.

Журналист также сказал о том, что уже получил извинения от катарских властей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с talksport.com
Роналду: «В МЮ не на 100% верили, что моя новорождённая дочь больна»
15 ноября
Официально«Манчестер Юнайтед» сделал официальное заявление об интервью Роналду
14 ноября
Данил Пруцев забил свой первый гол в рамках РПЛ
12 ноября
Слухи«Бавария» недовольна вызовом Мане в сборную Сенегала на чемпионат мира
11 ноября
Лапорта опрокинул Месси с контрактом. Появились новые подробности трагичного ухода Лео
08 ноябряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Кержаков защитил обвиняемого в предательстве Чистякова. В «Зените» раскол, а Семак молчит
07 ноябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии10
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 