Лапорта опрокинул Месси с контрактом. Появились новые подробности трагичного ухода Лео

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сегодня, 19:06

Обещали невозможное.

С тем, что в «Барселоне» больше нет идола – Лионеля Месси, — все уже свыклись. Правда, периодически всплывают слухи о возвращении главной звезды поколения в свой любимый клуб. На воссоединение надеется даже глава чемпионата Испании Хавьер Тебас. Но есть и другие инсайды – что Лео не намерен вновь играть за каталонцев, пока в руководстве остаются отдельные люди, так как «не забыл об отношении некоторых людей к нему».

В любом случае наше знание об отношениях «блауграны» со своей звездой ограничивается слезами Месси во время прощания, заявлениями президента коллектива Хосепа Бартомеу. Недавно появились новые подробности.

Вспомнить всё

Если кто-то забыл, что произошло летом 2021 года, вот текст, посвящённый уходу аргентинского форварда.

Всё упиралось в требования Ла Лиги – игрок-то хотел остаться в команде и был согласен на всё, чтобы помочь «сине-гранатовым» в трудной финансовой ситуации. В чемпионате Испании, чтобы не допустить пропасти между грандами и середняками, давно ввели своеобразный потолок зарплат. Такое можно увидеть в хоккее ( НХЛ , КХЛ ) – разница в том, что потолок для каждого клуба Ла Лиги свой. Определяется он на основе аудита финансовых отчётностей команд. На основе полученных данных выводится цифра – сколько клуб может потратить на трансферы и контракты игроков и тренерского штаба.

В момент, когда перед «Барсой» встал вопрос продления Месси, их потолок упал почти в 2 раза и должен был упасть так же сильно в ближайшем будущем.

Именно на этот факт опирался каталонский клуб, когда объяснял, почему любимец публики больше не в «Барселоне»:

Несмотря на договорённость между клубом и игроком, а также встречное желание подписать новый контракт, это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий, связанных с нормами Ла Лиги, официально оформить документ невозможно.

Ошибка Лапорты в расчёте финансов оказалась фатальной

Новые подробности недавно дал журналист Гильем Балаге – он занимается биографией аргентинского нападающего, которую одобрила семья игрока.

И проблема, как оказалось, кроется в действиях Жоана Лапорты, который на тот момент являлся президентом «блауграны». Изначально переговоры по переподписанию контракта проходили довольно успешно – Лео был согласен на понижение зарплаты на 75 процентов в первый год по новому соглашению, и на 50 – на весь последующий срок. В обмен он требовал гарантий усиления основного состава, повышения конкурентоспособности.

Лапорта условия Месси принял – но только потом вскрылась ошибка, допущенная в расчётах финансов каталонцев. Лига подписала контракт с CVC Capital Partners, но даже так «Барселона» в случае продления Лионеля не смогла бы удовлетворить его требования в усилении.

В разговоре с отцом аргентинца Лапорта заявил:

Я больше не хочу заниматься контрактом Месси. Всё кончено. Я не рискую клубом. Я собираюсь делать то, что хочу

А дальше – тяжёлое прощание, контракт с ПСЖ и адаптационный сезон.

Клуб всё равно цепляется за звёзд

И какой тогда смысл в уходе Месси. Оно было очень тяжким – и было бы правильным, если бы на следующий год не взяли Роберта Левандовского. Был же Обамеянг, он тоже показывал отличную результативность. Приобретение поляка – трансфер ради имиджа. Роберт известен на весь мир, проводил ярчайшие сезоны в Бундеслиге, забивая по 30+ голов последние три года. А лучший нападающий должен играть в лучшем клубе.

Только вот с Пьером-Эмериком вместо Левандовского выступал бы не сильно хуже – а если речь идёт о перестройке, то результаты должны отходить на второй план. Значит, и повышением конкурентоспособности такой переход не оправдать.

Это ещё не говоря о трансфере Рафиньи, сохранении Де Йонга (у Френки нет причин идти на благотворительность ради неродного клуба).

Все последующие действия каталонцев на рынке перечеркивают аргументы в пользу ухода Месси – из-за попыток усидеть на двух стульях команда и топчется на месте. Пора уже принимать неприятное решение – известное на весь мир имя не пригодится, когда клуб наполовину банкрот. А ведь в следующие годы доходы «блауграны» будут лишь снижаться, так как за их счёт каталонцы обеспечили себе светлое настоящее.

Перед Месси выбор – МЛС или ПСЖ

И где-то неподалёку – вариант с возвращением в «Барсу». Клуб пересекался с представителями Лео накануне, обсуждали вероятность заключения соглашения. Что, опять же, смешно при играющем в сине-гранатовых цветах Левандовском. Если это и возможно, то скорее в последние годы карьеры игрока.

Другой сценарий – уход на футбольную пенсию в МЛС . Там футболиста давно ожидает Дэвид Бекхэм с его «Интер Майами». В американском клубе уверены в успешном закрытии сделки, с представителями коллектива пообщался отец Лионеля Хорхе Месси.