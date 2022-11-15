Роналду: «В МЮ не на 100% верили, что моя новорождённая дочь больна»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» обвинил свой клуб в недоверии. Форвард рассказал, что после смерти своего новорождённого сына, он хотел провести время с выжившей дочерью, которая была больна. Тогда «красные дьяволы» проводили предсезонку, которую Роналду пропускал по этой причине.

Я не смог принять участие в предсезонке из-за семейных проблем. Совет директоров и президент «Манчестер Юнайтед» вроде как не верили, что у меня что-то идет не так. Это заставило меня чувствовать себя плохо. Мне больно. Мы провели неделю в больнице, но они усомнились в моих словах.

Руководители «Манчестер Юнайтед», похоже, не на 100% верили, что моя новорождённая дочь больна. Это больно, потому что мне не поверили на слово. Вот почему я не был на сборах предсезонной подготовки. Я должен был быть рядом со своей семьей.