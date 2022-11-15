Роналду: «В МЮ не на 100% верили, что моя новорождённая дочь больна»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обвинил свой клуб в недоверии. Форвард рассказал, что после смерти своего новорождённого сына, он хотел провести время с выжившей дочерью, которая была больна. Тогда «красные дьяволы» проводили предсезонку, которую Роналду пропускал по этой причине.
Я не смог принять участие в предсезонке из-за семейных проблем. Совет директоров и президент «Манчестер Юнайтед» вроде как не верили, что у меня что-то идет не так. Это заставило меня чувствовать себя плохо. Мне больно. Мы провели неделю в больнице, но они усомнились в моих словах.
Руководители «Манчестер Юнайтед», похоже, не на 100% верили, что моя новорождённая дочь больна. Это больно, потому что мне не поверили на слово. Вот почему я не был на сборах предсезонной подготовки. Я должен был быть рядом со своей семьей.
На закате карьеры продолжает позориться, таким жалким и запомнится
На закате карьеры продолжает позориться, таким жалким и запомнится
Писатель Валентин Распутин ("Живи и помни", "Прощание с матерой", "Уроки французского") вначале двухтысячных, в одном из своих интервью, на вопрос о своем любимом писателе, не задумываясь ответил - Достоевский...
"...Может быть человечество поймет его в двадцать первом веке..."
Но... Похоже людей мало интересуют вопросы добра и зла... Цели и средства...
Противопоставления «слезинки ребёнка» грядущей мировой гармонии как то не вяжутся с жуткой действительностью обитателей планеты Земля...
Роналду постучался не в те двери...
Писатель Валентин Распутин ("Живи и помни", "Прощание с матерой", "Уроки французского") вначале двухтысячных, в одном из своих интервью, на вопрос о своем любимом писателе, не задумываясь ответил - Достоевский...
"...Может быть человечество поймет его в двадцать первом веке..."
Но... Похоже людей мало интересуют вопросы добра и зла... Цели и средства...
Противопоставления «слезинки ребёнка» грядущей мировой гармонии как то не вяжутся с жуткой действительностью обитателей планеты Земля...
Роналду постучался не в те двери...
К тому же, балласт уже давал повод усомниться в своих словах. Перед игрой с МС он заявил, что у него травма и уехал в Португалию. Рангника даже не предупредил. Не обследовался, а просто уехал без предупреждения. Пропустил 2 последние игры МЮ. Только когда узнал, что не попадет в стартовый состав заявил, что болен. Чем болен или доказательства болезни от него информации не было. С чего МЮ должны верить на слово? Даже в школе это не прокатывает.
К тому же, балласт уже давал повод усомниться в своих словах. Перед игрой с МС он заявил, что у него травма и уехал в Португалию. Рангника даже не предупредил. Не обследовался, а просто уехал без предупреждения. Пропустил 2 последние игры МЮ. Только когда узнал, что не попадет в стартовый состав заявил, что болен. Чем болен или доказательства болезни от него информации не было. С чего МЮ должны верить на слово? Даже в школе это не прокатывает.