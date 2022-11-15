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Роналду: «В МЮ не на 100% верили, что моя новорождённая дочь больна»

вчера, 08:37

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обвинил свой клуб в недоверии. Форвард рассказал, что после смерти своего новорождённого сына, он хотел провести время с выжившей дочерью, которая была больна. Тогда «красные дьяволы» проводили предсезонку, которую Роналду пропускал по этой причине.

Я не смог принять участие в предсезонке из-за семейных проблем. Совет директоров и президент «Манчестер Юнайтед» вроде как не верили, что у меня что-то идет не так. Это заставило меня чувствовать себя плохо. Мне больно. Мы провели неделю в больнице, но они усомнились в моих словах.

Руководители «Манчестер Юнайтед», похоже, не на 100% верили, что моя новорождённая дочь больна. Это больно, потому что мне не поверили на слово. Вот почему я не был на сборах предсезонной подготовки. Я должен был быть рядом со своей семьей.

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Все комментарии
Сергей Смотров 2
Сергей Смотров 2 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:37
    untura88
    untura88 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Роналду зарвался,ни один игрок не должен ставить себя выше клуба,но почему - то у него всегда получается! Но не в этот раз ,он перешёл черту! Я фанат Мю со стажем и моню могу сказать:;Роналду, перешёл линию,за которой он будет всегда сидеть на скамейке запасных,где ему место по жизни,"легенде",,который ни во что ставит клуб Мю,который дал путевку в жизнь,и так сногшибател но снимает видео,где его правота на все кадры,лучше Роналду вылететь с группой Португалии с 4 места,иначе .....
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 14:20
    Аферист какой оказывается, он уже запутался. Слова и действия расходятся!
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 13:39
    Полилась вся сущность из него.
    На закате карьеры продолжает позориться, таким жалким и запомнится
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    вчера в 12:58
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 11:40
      Увы!
      Писатель Валентин Распутин ("Живи и помни", "Прощание с матерой", "Уроки французского") вначале двухтысячных, в одном из своих интервью, на вопрос о своем любимом писателе, не задумываясь ответил - Достоевский...
      "...Может быть человечество поймет его в двадцать первом веке..."
      Но... Похоже людей мало интересуют вопросы добра и зла... Цели и средства...
      Противопоставления «слезинки ребёнка» грядущей мировой гармонии как то не вяжутся с жуткой действительностью обитателей планеты Земля...
      Роналду постучался не в те двери...
      Baggio R.
      Baggio R.
      вчера в 11:16, ред.
      У Роналду развязался язык, а у МЮ могут развязаться руки. Это же нарушение корпоративной этики. Если зацепиться, то можно расторгнуть с ним контракт без компенсации.
      galem72
      galem72
      вчера в 10:53
      Блин, какой же он жалкий! Вот зачем сюда приплетать семью, детей и, вообще, выносить "сор" из собственного дома? Как был нарциссом на старте своей карьеры, так им и остался на её закате. Нет резалта на траве, так хоть в медиасфере засветиться...
      RAYMАN
      RAYMАN
      вчера в 10:14
      Роналду лучший бомбардир сборных,лучший бомбардир ЛЧ,5 ЛЧ,2 трофея со сборной ,у гнома 1, лучший бомбардир ЧЕ.Привет тебе меська от Роналду))))))
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 10:08
      зря он эту муть со дня поднял, это ему не пойдет в плюс. На закате карьеры, да и не только, надо вести себя по-другому, поскромнее. Получается, что он предал когда-то родной ему клуб и, что особенно обидно, дружбу с Сэром Алексом....
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 10:06
      Роналду лучше всё доказать на поле, только не в сборной. А так, вообще без разницы кто прав кто виноват , видно, что проиграли обе стороны и Рон сожалеет только об этом, а не о том, что он не досчитается голевых действий
      Неэгоист
      Неэгоист
      вчера в 10:00, ред.
      Фотки из качалки с улыбкой на лице видели все... Осталось, мистер Геша, ещё рассказать всем - чем занимался летом господин Мендеш , тогда, когда ты "клялся" в преданности МЮ... И потом нечто подобное ты обещал дать 1 сентября... Прям заждались уже... Какие ваши доказательства?... Одно бла-бла и обвинения... Ещё одно подтверждение, что гелевого больше всего интересует он сам и никто другой... Тот, кто его не "любит" - будет облит помоями с ног до головы... Это касается и клубов, и людей... Адьёс, Геша.. Привет тебе от Месси : 7 ЗМ и 6 ЗБ - это тоже повлияло на твою, как говорил Тен Хаг, болезнь.. Прогрессирующую...
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      вчера в 09:48
      Отвечаю, если бы не вся эта ситуация, изоляция и ограничения, сейчас бы руководство Газпрома не выдержало)))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 09:30
      Пошла вся грязь наружу, обоюдные обвинения
      Elliada
      Elliada
      вчера в 08:49
      Сложно поверить в болезнь дочери, когда он видео для тик тока и инстаграма снимал. На видео и фото улыбка до ушей и танцы до упада. Все маленькие дети болеют, в этом нет ничего удивительного. Если тяжело болела, пусть предоставит доказательства. К чему это его верю или не верю? Справку от врача и у боссов МЮ не было оснований не доверять его словам.

      К тому же, балласт уже давал повод усомниться в своих словах. Перед игрой с МС он заявил, что у него травма и уехал в Португалию. Рангника даже не предупредил. Не обследовался, а просто уехал без предупреждения. Пропустил 2 последние игры МЮ. Только когда узнал, что не попадет в стартовый состав заявил, что болен. Чем болен или доказательства болезни от него информации не было. С чего МЮ должны верить на слово? Даже в школе это не прокатывает.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 08:47
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 08:41
      Теперь уж в противостоянии Роналду-Манчестер Юнайтед грязь польётся рекой.
      Гость
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