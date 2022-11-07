Кержаков защитил обвиняемого в предательстве Чистякова. В «Зените» раскол, а Семак молчит

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вчера, 18:41

Вратарь заступился за коллегу, а боссы «Зенита» поверили Орлову.

Медведев, Семак и Орлов заклевали Чистякова

Чистяков допускал ошибки против «Ахмата», Семак критиковал оборону. Соперник забил два мяча (в первом случае помог Караваев) и не упустил преимущество. Но в этом сезоне РПЛ уже 400 мячей. Гол начинается чаще с ошибок нескольких игроков. Наберётся тысяча примеров, когда футболисты неправы. Была тысяча отстранений?

А здесь вмешалась теория заговора, которую сочинил Геннадий Орлов, ведущий «Радио Зенит»:

На первый взгляд сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен (в частности, игровой практикой) в питерской команде. Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат».

Орлов попутал агентов Сутормина и Чистякова, как и Медведев чуть позже. Жаловался представитель Алексея. Да и в ошибке Чистякова ничего необъяснимого нет. Ловрен плохо отдал передачу назад. Чистяков замешкался, Конате включил голову, а весь «Зенит» растерялся и поплыл. Бывает.

Семак сильнее виноват в поражении от «Ахмата»

Может, тренера тоже отстранить? Семак убрал Чистякова на 32-й минуте, выпустив крайнего защитника. В перерыве появился Мостовой вместо Караваева. Неправильный план на игру выбрал тренер. На скамейке был левша Алип (привет тем, кто одобрил его трансфер), если правша Чистяков не подходил.

Сантос много раз играл в центре защиты. Могли без Родригао – кстати, правши, использовать в центре Дугласа. Вариантов у тренера хватало. А если Чистяков изначально не был готов, то его появление тоже ошибка Семака. Также тренер неправ, что не защитил Чистякова от гнева Медведева.

Клубы из Санкт-Петербурга и Грозного не дружат, но генеральный директор «Зенита» на основании одной ошибки футболиста устроил скандал:

Состоялся архисерьёзный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава.

Кадровые вопросы решает тренер. А здесь нечто из меню «Химок». Во-первых, Конате мог не перебросить Кержакова после ошибки Чистякова. Во-вторых, «Зенит» мог забить пять голов «Ахмату», два гола не гарантия успеха.

В-третьих, команда Ташуева ни на что не претендует, победа не является решающей в сезоне. Намёк Орлова, что плохая игра футболиста связана с интересом «Ахмата», который другие источники опровергают – пример диффамации.

Чистяков может пойти в суд и получить компенсацию, а деньги отдать на благотворительность? Дмитрий вместе с девушкой помогает бездомным животным. Чистяков из Пикалёво в Ленинградской области, но семья деревенская. У его родителей были козы и коровы.

У него дома три кошки и три собаки. А живёт футболист с девушкой в большой однокомнатной квартире, не в особняке за городом. Пристали к одному из самых порядочных, хотя в команде многие играют неважно, хоть Бакаев, хоть Кассьерра.

Только Михаил Кержаков поступил по-мужски

Российские футболисты несильно доверяли Семаку раньше. Не стали доверять больше после инцидента с Чистяковым. Ведь чётко показал мужскую позицию только вратарь Михаил Кержаков. Другие по инерции подтянулись с лайками, но первым внятно выступит голкипер:

Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации человека.

Понятно, что Кержаков не пошёл на подвиг. Просто сказал, что надо сначала думать, а потом делать. Но и это поступок, раз Семак, Тимощук, Аршавин и компания струсили перечить боссу в приступе гнева сразу после матча.

Понимаем позицию циничных фанатов, которые говорят, что Бакаева, Сутормина и Чистякова не стоит жалеть. Они в день подписания контрактов с «Зенитом» знали, что для Семака они «второй сорт», а легионеры – первый.

Сами выбрали деньги и трофеи с лавки, всё верно. Но пару лет назад были разовые ошибки Набиуллина, и Семак реагировал похожим образом. Сергей Богданович не поддержал Эльмира и попросил найти легионера.

Больше других в этом скандале потерял тренер

Семак главный тренер или кто? Не 19-летний Одоевский должен писать, что Чистяков – честный человек. Семак мог сделать заявление, что в его команде нет и не может быть предателей. И Аршавин — заместитель генерального директора, должен был оставить всю дичь в раздевалке.

То, что менеджеры не защитили Чистякова сразу, когда его решили выгнать – плохой знак для команды. Такие странные идеи надо пресекать под трибунами. «Зенит» минимум четыре раза разваливался изнутри. Посмотрим, что получится в этот раз.

По уму Медведеву надо публично попросить прощения за действия на эмоциях. Но он так не поступит. Теперь победит версия, что менеджерам причитались царские премии за чемпионат без поражений, и начальники сорвались, потеряв большой куш?

Похоже на выдумку, но куда более правдоподобную, чем о сливе матча. Да, Чистяков заслужил место на лавке по игре. Но россиянина в команде, где местных не сильно поддерживают, унизили после поражения в один мяч от приличного соперника.

Совсем не чемпионская реакция, ведь в рядовом матче проиграл весь «Зенит». Вместо анализа ошибок против «Крыльев Советов», «Спартака» и «Ахмата» получили ситуацию, когда некоторые футболисты публично перечат собственному начальству.

А вот легионеры перепуганные. Ловрен столько раз «привозил» за карьеру, пас в ноги Чистякову отдать не смог, что первым делом должен написать пост в поддержку Дмитрия. Деян лайкнул слова Кержакова, но капитан должен говорить первым и громко.

Сантос тоже молчит. Получается, нет единства, раз только ветеран Кержаков с характером. А сильнее всех огорчил Семак. Главный тренер должен или лично выгнать футболиста и взять всю ответственность за обвинения, или запретить пороть горячку.

Команда должна доверять тренеру. А этот эпизод показывает, что не просчитали реакцию своих же игроков и фанатов. Судя по комментариям, конспирология Орлова не зашла публике, хотя по горячим следам убедила некоторых боссов клуба.

Но все ошибаются, не только защитники «Зенита». Если нет веских доказательств вины, перед Чистяковым обязательно нужно извиниться. И Семаку, и Медведеву, и Орлову. Быть оболганным неприятно и унизительно, особенно если просто плохо сыграл в футбол.