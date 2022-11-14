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«Манчестер Юнайтед» сделал официальное заявление об интервью Роналду

вчера, 17:34

«Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением относительно интервью нападающего команды Криштиану Роналду.

Футболист в недавнем интервью раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика Тен Хага, а также сказал о том, что клуб не прогрессирует с момента ухода бывшего наставника Алекса Фергюсона.

Клуб выступит с ответом после того, как будут установлены все факты.

Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и единства между игроками, главным тренером, персоналом и болельщиками.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:34, ред.
Ссылаться на мальчишек - дело неблагодарное. Они по своей доброте душевной всё принимают в розовом цвете, и о каком бы негативе о своём "кумире" они ни узнали, они в него не поверят.
memphis
memphis ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 05:26
Посмотри кого обыграл ещё Брентфорд))) + это первые матчи были.А Сити плохой пример, ведь столько денег только у ПСЖ. Холланда не закрыли, ну ок... Но во-первых, с такой защитой это нереально, во-вторых, например, весь мир знал, что Роббен убирает под левую всегда и бьёт, но многие его закрыли? Там все были физруки?
И самое главное я фанат Арсенала, а не МЮ)) у них был тот же процесс, но тренеру дали время и он убрал тех кто портил воздух, так же и в Барсе сейчас.
Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 01:08
Жаль очень,что такой игрок сам выпрашивает цемент и лопату для завершения звёздной карьеры! Очень жаль...а ведь мог попылить
eleven LC
eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Это понятно
Но он ведь Криштьяну Роналду,это другой уровень
Но похоже что за МЮ он больше играть не будет
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:05, ред.
Поверь, когда у тебя проблемы с тренером, ты мало что покажешь на поле. Я сам когда-то играл в цн и оказывался в такой ситуации.
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 23:59
Как игрок он конечно не прав, играй, делай своё дело и все. Но, вообщем он прав, после САФа смотреть на матчи МЮ унылое зрелище. Дело не в деньгах Шейхов, Абрамовича и тд.. у МЮ не меньше бабла. Середняк из Ла Лиги может легко выносить великий МЮ, да из той же лиги фермеров команды. Но, виноват Роналду, Шейхи, Месси (хз, как то причём наверное). Ждём в США короче))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:41
В блоке лучший комментарий два типа, болеющие за клуб, которого утопил один оооочень жадный аргентинец. А они пишут про Манчестер Юнайтед и Криштиану Роналду.
протон
протон ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
Да, я бы удивился, если бы Вы против сказали. Роналдо не только разрывал Реал но и во многих клубах. Человек уже карьеру заканчивает. Давайте поддержим футболиста. Да к стати контрат скорее всего разорвут после таких комментариев, и Рон знал на что шел.
eleven LC
eleven LC ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
Да я и не мог плохого ничего сказать про Роналду
Он разрывал когда то за Реал,а за этот клуб я болею с 2001 года!
И было большой ошибкой то что он ушёл из Реала,я уверен что он бы выиграл ещё пару ЛЧ и минимум один золотой мяч!
протон
протон ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:17, ред.
Футболист в недавнем интервью раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика Тен Хага, а также сказал о том, что клуб не прогрессирует с момента ухода бывшего наставника Алекса Фергюсона.
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Вам спасибо, что вы признаете, что он легенда. Согласен, что он плохо играет, и Месси играет не так, как играл ранее. Рон выложил, что накипело. Я до этого интервью озвучил, что Рону нужно уйти из Мю. Это будет во благо как клубу, так и легенде. Посмотрим что клуб скажет. То что игрок высказался не думаю что он с проста выбросил слова он далеко не дурак.
eleven LC
eleven LC ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Я разве сказал что то плохое про Криштьяну
Он легенда Реала и я лично благодарен ему за 450 голов в футболке Мадрида
Но в данной ситуации,Роналду не прав потому что даёт интервью,а не доказывает свою правоту на поле!
Если бы он забил как он обычно это делал до ноября 10-15 голов,то конфликта впринципе бы небыло!
Но он ведь реально сейчас хуже играет
Разве не так?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ memphis (раскрыть)
вчера в 23:03
Мы же не о Шиннике говорим. Какие пару сезонов ещё? Уже 9 сезонов беспредела творится. Нет этого времени. Какие результаты даёт Тен Хаг? Влёт от Брентфорда 0-4, влёт от Сити 3-6... При показательно слабой игре клуба. Детские ошибки Тен Хага в матче с Сити, где он решил не закрывать персонально лучшего игрока мира, который в итоге сделал 3 гола и 2 голевые. Будто против Дзюбы играли, а не против Холланда.
Результата нет. Разлад в клубе в том числе вина Тен Хага.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 23:03
Роналду 19 голов в АПЛ, обуза в лиге фермеров 13. Позор!
протон
протон ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:02
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев. В составе «Королевского клуба» португалец стал обладателем четырёх «Золотых мячей». И слышать такой пост от сливочных совсем не уместно..
Приведите примеры в чем он не прав? Сказал о том, что клуб не прогрессирует с момента ухода бывшего наставника Алекса Фергюсона. Разве это не верно?
Elliada
Elliada
вчера в 22:56
Рио Фердинанд не встал на защиту балласта. Вот и всё. Последний из защитников пал. Даже у него лопнуло терпение и закончились оправдания.
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:54
ты хоть статистику глянь,для балласта самое то видимо,этот сезон только выпал,а то что юве сдал,дак это я больше связываю со старение обороны,возможно ты прав но по стате у баласта 1 очко в 1 игре гол+пас.И я уверен что он будет пахать на чм,а вот твой любимый гном может опять завершить карьеру.
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 22:25
Команда по прежнему сосредоточена на второй половине турнирной таблице а не сезона
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:13
Роналду не прав
Он бы лучше вместо интервью на футбольном поле доказал что он крут
Сейчас ведь уже не так и ему это очень не нравится
memphis
memphis ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:31
Внимательно читал и его и твой... Там только эго. Для клуба ничего. Тренер даёт результаты и строит новую команду, которая дай бог через пару сезонов обновится и даст то, что все хотят, но нужно пол состава убрать и Роналду первый кто портит воздух и не приносит пользы, в Юве было самое. Они до сих пор локти кусают, что связались
протон
протон
вчера в 20:59
Правила нужно читать, они где то тут есть)
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:53
Я думал ты админ и мои ответы к твоим комментариям удаляли. Вот и сделал вывод.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:49
Самое милое дело игнорировать)
протон
протон ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:48
Абсолютно не интересны ваши выводы.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:47
Я имею право не согласиться с Вашим мнением.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:46
Вы, например, делаете поспешные выводы, скорополительные, не аргументировав, к примеры, что якобы я что то у вас удалил. Ну, тут тоже самое. Поверьте Месси хорош, Холанд хорош.
Imrebellion
Imrebellion ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:45
Я прекрасно понимаю каким дизайнером Вы можете являться. Есть технари, которые исполняют любой нужный эффект. Но есть графисты знающие основы картин и художества (чаще слабы в программах) - и то, и то нормально.
Просто совет не сильно слепо всему верить. "Серьезный источник" тут даже не пытался людей обмануть реализмом фотки, это чисто на галочку. Все более менее понимают активность бренда Роналду, а самому ему некогда ходить по разными мероприятиям и позировать.

Меня вообще не волнуют ваши обсуждения о его личности. Но из него строят такую святошу, что оправдывают любые футбольные провалы регулярно.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:45
Основные признаки нарциссов:

Ощущение собственного превосходства над другими
Манипулятивное поведение
Потребность в восхищении
Недостаток сочувствия
Высокомерие
Концентрация внимания окружающих на себе
Переоценка своих возможностей и достижений
Унижение других

Вот истинная причина его благотворительности. Возможно, еще уклоняется от налогов с помощью благотворительности.

В общем, можешь хоть сотню фотографий прислать и сотню его благотворительных деяний написать, но всё это не вяжется с его характером. Не верю, что его кто-то волнует, кроме него самого.
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:44
Я уже с такими и не вхожу в дискуссию.
На крайняк им говорю , - Википедия вам в помощь, интернет ответит на всё, даже для Незнайки !)
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:40
На счет этого эпизода. Я вам уже, уважаемый, отписался два месяца назад.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:38
Не балласт, а кумир всех мальчишек
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