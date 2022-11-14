«Манчестер Юнайтед» сделал официальное заявление об интервью Роналду

«Манчестер Юнайтед» выступил с официальным заявлением относительно интервью нападающего команды .

Футболист в недавнем интервью раскритиковал главного тренера манкунианцев , а также сказал о том, что клуб не прогрессирует с момента ухода бывшего наставника Алекса Фергюсона.

Клуб выступит с ответом после того, как будут установлены все факты.

Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и единства между игроками, главным тренером, персоналом и болельщиками.