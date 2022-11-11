Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Чемпионат мира 2022

«Бавария» недовольна вызовом Мане в сборную Сенегала на чемпионат мира

вчера, 14:40

В «Баварии» недовольны вызовом нападающего Садио Мане в сборную Сенегала на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.

Форвард получил травму в игре против «Вердера» в 14 туре Бундеслиги.

Сегодня был объявлен состав национальной команды на предстоящий турнир, в который вошёл травмированный футболист.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лапорта опрокинул Месси с контрактом. Появились новые подробности трагичного ухода Лео
08 ноябряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Кержаков защитил обвиняемого в предательстве Чистякова. В «Зените» раскол, а Семак молчит
07 ноябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии11
Шпионский детектив десятилетия в футболе. За боссами ФИФА следили, потратили минимум 387 млн евро
03 ноябряВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии6
Божович не легенда российского футбола. В РПЛ хватало более сильных тренеров-иностранцев
03 ноябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии7
СлухиКатар следил за чиновниками ФИФА, чтобы не лишиться чемпионата мира
02 ноября
Павар оштрафован за вождение в нетрезвом виде
02 ноября
Сортировать
Все комментарии
gf764c3gngfp
gf764c3gngfp
вчера в 16:48
Значит в контракте не все прописано.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:36
К федерации Сенегала какие вопросы ??
Они позвали - он пришёл...
Это у него надо спрашивать про выбор...

С таким же успехом и сенегальцы могут высказать недовольство...
"Мы готовили готовили парня к ЧМ...а вы там в Бундесе не уберегли его..."
alex2612
alex2612
вчера в 16:36
"звезда" ушла... Шупо-Мотинг в этом сезоне неплохо играет
SONIС
SONIС
вчера в 16:20
Бавария хочет чтобы игрок восстановился и вернулся на поле.
Мане хочет поехать на свой первый ЧМ.
Бавария знает,что Мане ничего там не выиграет,и смысла ехать нет,тем более травмированному.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:42
Писали что он травмирован,а он в сборной.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:50
Естественно они не хотят - любой клуб захочет, чтобы игрок остался и залечил травму как следует, чем поехал на сторонний турнир в бабушкиных припарках и там был риск усугубить травму
ДСА
ДСА
вчера в 14:45
Тут главной должна быть позиция игрока: хочет он поехать и там лечиться или готов остаться и лечиться на месте.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 