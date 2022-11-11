«Бавария» недовольна вызовом Мане в сборную Сенегала на чемпионат мира

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вчера, 14:40

В «Баварии» недовольны вызовом нападающего в сборную Сенегала на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.

Форвард получил травму в игре против «Вердера» в 14 туре Бундеслиги.

Сегодня был объявлен состав национальной команды на предстоящий турнир, в который вошёл травмированный футболист.