«Бавария» недовольна вызовом Мане в сборную Сенегала на чемпионат мира

В «Баварии» недовольны вызовом нападающего Садио Мане в сборную Сенегала на чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.
Форвард получил травму в игре против «Вердера» в 14 туре Бундеслиги.
Сегодня был объявлен состав национальной команды на предстоящий турнир, в который вошёл травмированный футболист.
Они позвали - он пришёл...
Это у него надо спрашивать про выбор...
С таким же успехом и сенегальцы могут высказать недовольство...
"Мы готовили готовили парня к ЧМ...а вы там в Бундесе не уберегли его..."
Они позвали - он пришёл...
Это у него надо спрашивать про выбор...
С таким же успехом и сенегальцы могут высказать недовольство...
"Мы готовили готовили парня к ЧМ...а вы там в Бундесе не уберегли его..."
Мане хочет поехать на свой первый ЧМ.
Бавария знает,что Мане ничего там не выиграет,и смысла ехать нет,тем более травмированному.
Мане хочет поехать на свой первый ЧМ.
Бавария знает,что Мане ничего там не выиграет,и смысла ехать нет,тем более травмированному.