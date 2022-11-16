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Семак: «Настоящий, хороший по накалу, движению и борьбе кубковый матч»

вчера, 23:15
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча Кубка России против «Факела» (2:0).

Настоящий, хороший по накалу, движению и борьбе кубковый матч. Обе команды сегодня хотели победить. Для нас важно было продолжить бороться за Путь РПЛ. Для «Факела» было важно победить, чтобы продолжить борьбу в Кубке. Для каждой из команд результат был хорошим раздражителем. Что касается самой игры, то, думаю, в принципе, нормальная игра по качеству. Хотя в первом тайме многовато было брака с нашей стороны.

Во втором тайме смогли забить быстрый мяч и было достаточно моментов, чтобы воспользоваться пространством, которое появилось, потому что «Факел» стал больше атаковать, большими силами подключаться. Забили второй мяч и довели матч до хорошей, уверенной и непростой победы. Поздравляю команду, которая в непростой ситуации касаемо нашего состава, когда многие игроки уехали, провела достаточно неплохой матч.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
эх, подписал бы Факел пару бразильцев ... )
kyxy
kyxy ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:11
Ну мясо либо варить, либо жарить, либо запекать надо ребятам из Воронежа донести это.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:15
Обе команды играли друг против друга. "Зенит" хотел победить "Факел", а "Факел", наоборот, хотел победить "Зенит", поэтому получился хороший по накалу кубковый матч, где каждая команда хотела не уступить, а победить, обыграть своего соперника, потому что очень важен был результат для каждой команды. Необходимо было играть результативно, атаковать и в тоже время не забывать об обороне, навязать борьбу, движение, показать хорошую игру и довести матч до победы.
протон
протон
сегодня в 00:17
Смотрел второй тайм, Зенит на голову сильнее ребят из Воронежа. Обыграть не могут, пасуют криво, что делать с мясом не знают. Логика у них была, сразу вперёд мяч двигали, но исполнение ужас, особенно на примере питерских. Те спокойно, без суеты обыгрывали один в один, пасы точные в ноги, Кузяев и круговой и Клаудиньо очень понравились. Малком как всегда хорош. Будем объективны Зенит просто сильнее, хоть и симпатизировал андердогам.
SHEARER
SHEARER
вчера в 23:38, ред.
Сережа ты футбол настоящий хоть раз смотрел?
На наш футбол противно смотреть! Блевать тянет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:21
Факел показал хорошую игру.
Гость
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