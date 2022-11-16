Семак: «Настоящий, хороший по накалу, движению и борьбе кубковый матч»

Главный тренер «Зенита» поделился впечатлениями от матча Кубка России против «Факела» (2:0).

Настоящий, хороший по накалу, движению и борьбе кубковый матч. Обе команды сегодня хотели победить. Для нас важно было продолжить бороться за Путь РПЛ . Для «Факела» было важно победить, чтобы продолжить борьбу в Кубке. Для каждой из команд результат был хорошим раздражителем. Что касается самой игры, то, думаю, в принципе, нормальная игра по качеству. Хотя в первом тайме многовато было брака с нашей стороны.

Во втором тайме смогли забить быстрый мяч и было достаточно моментов, чтобы воспользоваться пространством, которое появилось, потому что «Факел» стал больше атаковать, большими силами подключаться. Забили второй мяч и довели матч до хорошей, уверенной и непростой победы. Поздравляю команду, которая в непростой ситуации касаемо нашего состава, когда многие игроки уехали, провела достаточно неплохой матч.