Чернышов: «Сербия способна пройти очень далеко на чемпионате мира»

Экс-тренер «Спартака» рассказал, какую команду будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре.

Я не изменю своим традициям, с детства болею на всех международных турнирах за команду Германии и буду продолжать это делать. Но также буду болеть и за Сербию, это близкая нам страна, у меня там очень много знакомых и друзей. Я люблю эту страну, часто там бываю и знаю, как сильно в Сербии трепетно относятся к футболу. Там много сильных футболистов, которые играют за топ-клубы, они второй раз подряд попали на чемпионат мира. А сейчас у них собралась очень сильная сборная, такого давно не было, Сербия способна пройти очень далеко. Пожелаю этим командам пройти как можно дальше.