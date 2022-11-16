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Чернышов: «Сербия способна пройти очень далеко на чемпионате мира»

вчера, 21:06

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, какую команду будет поддерживать на чемпионате мира в Катаре.

Я не изменю своим традициям, с детства болею на всех международных турнирах за команду Германии и буду продолжать это делать. Но также буду болеть и за Сербию, это близкая нам страна, у меня там очень много знакомых и друзей. Я люблю эту страну, часто там бываю и знаю, как сильно в Сербии трепетно относятся к футболу. Там много сильных футболистов, которые играют за топ-клубы, они второй раз подряд попали на чемпионат мира. А сейчас у них собралась очень сильная сборная, такого давно не было, Сербия способна пройти очень далеко. Пожелаю этим командам пройти как можно дальше.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:44
В начале турнира у всех хорошие шансы, но к сожалению не каждый команде удаётся реализовать свой потенциал. Наглядный пример это результат игры сборной команды Германии на чемпионате мира 2018 года. За год до этого сборная Германия уверенно выиграла Кубок Конфедераций обыграв в полуфинале команду Мексики со счётом 4-1, а в финале сборную Чили 1-0. И по всем прогнозом команда сборной Германии являлась главным фаворитом чемпионата мира в России. Но результаты команды Германии оказались совсем плачевными, выступая в группе F со сборными командами Швеции, Мексики и Республикой Корея немцы умудрились занять четвёртое место с разницей мячей -2. Так что будем надеяться что команда Сербии сможет повторить путь сборной Хорватии и выйти в финал Чемпионата мира 2022. Удачи
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:23
Поболеем за братьев. Желаем удачи Сербии!
Foxes
Foxes
вчера в 21:22
Конечно россияни будут поддерживать Сербов на ЧМ в Катаре!
Гость
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