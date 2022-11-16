Карпин высказался о конфликте тен Хага и Роналду:

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о взаимоотношениях наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду.
История с тен Хагом и Роналду? Будет играть, если тен Хана там не будет. Может, и при нём будет. Не знаю. У каждого тренера свои принципы. Я видел только заголовки. Не видел, что конкретно он сказал про каждого конкретного персонажа.
Так и вижу эту картину. Подходит к В.Г. какой-то журналистик, профессионал с большой буквы, и задаёт, на мой взгляд, идиотский вопрос, не имеющий никакого отношения к профессиональной деятельности Карпина. И что тот должен был ответить ?...
Так и вижу эту картину. Подходит к В.Г. какой-то журналистик, профессионал с большой буквы, и задаёт, на мой взгляд, идиотский вопрос, не имеющий никакого отношения к профессиональной деятельности Карпина. И что тот должен был ответить ?...
"И чо?...
"И чо?...