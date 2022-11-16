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Карпин высказался о конфликте тен Хага и Роналду

вчера, 20:25

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о взаимоотношениях наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду.

История с тен Хагом и Роналду? Будет играть, если тен Хана там не будет. Может, и при нём будет. Не знаю. У каждого тренера свои принципы. Я видел только заголовки. Не видел, что конкретно он сказал про каждого конкретного персонажа.

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Все комментарии
erla1984
erla1984
сегодня в 13:37
нашли кого спрашивать
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:20
Очень информативно)))
протон
протон
сегодня в 00:11
Все доступно объяснил. Наконец-то я все понял.
pomor45
pomor45
вчера в 22:26
Мой сосед поссорился с женой. Пойду, спрошу у Карпина, что он думает по этому поводу?
pomor45
pomor45
вчера в 22:21
Любопытно, что Карпин по чужому конфликту отвечает в том же стиле, как и по своему с Дзюбой.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:21
🤣🤣🤣
salleeh
salleeh
вчера в 22:19
Роналду будет польщен интересом такого великого тренера как Карпин, наверное даже прослезится…🤔
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:19
Я бы ответил, что мне до этого никакого дела нет.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:44
Если нет, то да.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:25
Вспомнил популярную в советское время песню, в которой есть такие строчки " Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу".
Так и вижу эту картину. Подходит к В.Г. какой-то журналистик, профессионал с большой буквы, и задаёт, на мой взгляд, идиотский вопрос, не имеющий никакого отношения к профессиональной деятельности Карпина. И что тот должен был ответить ?...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
А какие могут быть вопросы про сборную, которой нет ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:41
Не вижу 🙈, не знаю , ничего сказать не могу.
Elliada
Elliada
вчера в 20:37
Завтра игра, а у него спрашивают про балласта. Вопросов про сборную нет? Может, вообще не стоит играть. Просто обсудить ситуацию с балластом и разойтись.
Futurista
Futurista
вчера в 20:27
Карпин высказался о конфликте тен Хага и Роналду:
"И чо?...
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