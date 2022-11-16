Игнатьев: «Буду смотреть все матчи чемпионата мира»

Экс-тренер сборной России высказался о чемпионате мира в Катаре.

Мне интересен футбол во всех его проявлениях и не важно, кто будет играть на чемпионате мира. Любопытно наблюдать, по какому пути наш вид спорта идет и развивается, чем отличаются большие мастера от менее значимых. Поэтому я буду смотреть все матчи турнира в Катаре. Хочу получить удовольствие от качества игры и посмотреть за новыми веяниями в футболе. Не знаю, увлечет ли меня этот чемпионат мира и увижу ли я там что-то новое, но хотелось бы.