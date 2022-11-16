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Игнатьев: «Буду смотреть все матчи чемпионата мира»

вчера, 22:55

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о чемпионате мира в Катаре.

Мне интересен футбол во всех его проявлениях и не важно, кто будет играть на чемпионате мира. Любопытно наблюдать, по какому пути наш вид спорта идет и развивается, чем отличаются большие мастера от менее значимых. Поэтому я буду смотреть все матчи турнира в Катаре. Хочу получить удовольствие от качества игры и посмотреть за новыми веяниями в футболе. Не знаю, увлечет ли меня этот чемпионат мира и увижу ли я там что-то новое, но хотелось бы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:16
Все матчи смотреть не смогу, буду только топовые сборные анализировать. и ближе к финалу.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:23
Щас его предателем обьявят на России.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:05
Давай Барюсик,вместе будем смотреть,а посмотреть там будет что!
Гость
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