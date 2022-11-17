Гаджиев: «С Таджикистаном Россия должна сыграть лучше, чем с киргизами»

Заслуженный тренер России поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

Сборная России должна сыграть лучше, чем с киргизами. Там была проблема с мотивацией, особенно в первом тайме. Это урок, и он пойдёт на пользу. И потом у нас много молодёжи. Этим ребятам надо продвигаться дальше. У них не потерян интерес к любому матчу, а не только к избранным играм, как это часто бывает у ветеранов. Для тренера это тоже урок. Верю в то, что Карпин справится с этой ситуацией, сможет мотивировать ребят. У него неплохо получается работать с молодёжью в «Ростове».

Конечно, мы должны побеждать. Кода надеваешь майку сборной, то должен играть на максимальном уровне своих возможностей.