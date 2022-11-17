Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Гаджиев: «С Таджикистаном Россия должна сыграть лучше, чем с киргизами»

вчера, 14:37
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

Сборная России должна сыграть лучше, чем с киргизами. Там была проблема с мотивацией, особенно в первом тайме. Это урок, и он пойдёт на пользу. И потом у нас много молодёжи. Этим ребятам надо продвигаться дальше. У них не потерян интерес к любому матчу, а не только к избранным играм, как это часто бывает у ветеранов. Для тренера это тоже урок. Верю в то, что Карпин справится с этой ситуацией, сможет мотивировать ребят. У него неплохо получается работать с молодёжью в «Ростове».

Конечно, мы должны побеждать. Кода надеваешь майку сборной, то должен играть на максимальном уровне своих возможностей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Губерниев: «Матч сборной России оценивать очень сложно и даже невозможно»
Сегодня, 05:16
Булыкин: «Хотелось увидеть голы. Но Карпин выбрал что-то другое»
Сегодня, 05:12
Селихов: «Очень рад дебютировать за национальную сборную»
Сегодня, 04:27
Шунин: «Выполнили не всю установку тренера»
Сегодня, 04:24
«Ни уму ни сердцу». Ловчев — о ничейном результате сборной России
Вчера, 23:55
Бышовец: «Сегодня у России была прелюдия к матчу с Узбекистаном»
Вчера, 23:29
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:59
С любым соперником надо играть в полную силу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:53
Докатились, шикарные темы для обсуждения сборной!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 