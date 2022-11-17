Глушаков поделился ожиданиями от матча России с Таджикистаном

Полузащитник подмосковных «Химок» высказался о товарищеском матче между сборными Таджикистана и России.

Я буду смотреть матч сборных Таджикистана и России. Думаю, наша команда точно должна считаться фаворитом. Нужны ли такие матчи? Давайте хотя бы с такими командами сначала поиграем. Заодно проверим свои силы. Нужно посмотреть, на что мы способны.