Глушаков поделился ожиданиями от матча России с Таджикистаном

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о товарищеском матче между сборными Таджикистана и России.
Я буду смотреть матч сборных Таджикистана и России. Думаю, наша команда точно должна считаться фаворитом. Нужны ли такие матчи? Давайте хотя бы с такими командами сначала поиграем. Заодно проверим свои силы. Нужно посмотреть, на что мы способны.
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Подскажите пожалуйста: У Вас был раздел "Медиа" с различными фоторепортажами, а сейчас его нет. Это насовсем или временно?