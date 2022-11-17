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Глушаков поделился ожиданиями от матча России с Таджикистаном

вчера, 12:38
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о товарищеском матче между сборными Таджикистана и России.

Я буду смотреть матч сборных Таджикистана и России. Думаю, наша команда точно должна считаться фаворитом. Нужны ли такие матчи? Давайте хотя бы с такими командами сначала поиграем. Заодно проверим свои силы. Нужно посмотреть, на что мы способны.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:57
Потому что, больше, как бы не с кем. Увы.
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:40
По делу сказал. Ибо выбора с кем играть вообще нет. Политика и в футбол пробралась.
t4jbccjrb57x
t4jbccjrb57x
вчера в 14:20
С таджиками и Глушак картины в сборной не испортил бы
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:00
Полностью согласен с Денисом, нам сейчас и такие матчи на пользу
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:32
"С начала с такими командами поиграем", а потом можно и во двор идти играть!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:30
Мы и с Таджиками умудримся сыграть в ничью или проиграть!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:29
Обыкновенный матч.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:46
Добрый день.
Подскажите пожалуйста: У Вас был раздел "Медиа" с различными фоторепортажами, а сейчас его нет. Это насовсем или временно?
Гость
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