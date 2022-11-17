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Карпин: «Посмотрим, как Пиняев будет прогрессировать»

вчера, 10:41

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о футболисте «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

Общественность очень любит вешать ярлыки. Посмотрим, как он будет прогрессировать. В прошлом году самый талантливый у вас был Захарян, теперь – Пиняев.

Давайте посмотрим, как он будет развиваться и прогрессировать. У нас было миллион людей, кому в 17–18 лет пророчили великое будущее, а в 22 их уже не было в футболе.

Когда проведет хотя бы пять сезонов на высшем уровне, тогда и будем давать оценки. Талант есть, но как он его реализуют – надо посмотреть.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:36
В том числе и от Карпина зависит прогресс Пиняева!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:15
Когда Пиняев проведет пять сезонов на высоком уровне, оценки ему будут давать где ни-будь в Испании или Италии, как Кварацхелии, которого Локомотив не рассмотрел.
rhskmz
rhskmz
вчера в 10:52
Он то будет прогрессировать , а вот на Карпина посмотрим.
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