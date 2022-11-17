Карпин: «Посмотрим, как Пиняев будет прогрессировать»

Наставник сборной России высказался о футболисте «Крыльев Советов» .

Общественность очень любит вешать ярлыки. Посмотрим, как он будет прогрессировать. В прошлом году самый талантливый у вас был Захарян, теперь – Пиняев.

Давайте посмотрим, как он будет развиваться и прогрессировать. У нас было миллион людей, кому в 17–18 лет пророчили великое будущее, а в 22 их уже не было в футболе.

Когда проведет хотя бы пять сезонов на высшем уровне, тогда и будем давать оценки. Талант есть, но как он его реализуют – надо посмотреть.