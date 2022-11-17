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Чепчугов: «ФИФА смешала политику со спортом, когда отстранила сборную РФ»

вчера, 11:35

Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов не смог назвать фаворита на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Не хотелось бы выделять какие-то сборные в качестве фаворитов. Но хочется отметить, что ФИФА смешала политику со спортом и не допустила сборную России.

Я считаю, что российская команда достаточно сильна и могла бы побороться за самые высокие места на предстоящем мундиале, если бы туда попала.

За кого буду болеть? Я за красивый футбол. Хочу пожелать удачи всем сборным.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:12
ФИФА не смешивает политику со спортом, а проводит её, как и всегда это делала. Мы только трусливо помалкивали, подлаживались, угождали, опасаясь осложнений. Не помогло. Случилось то, что всегда делают с подхалимами - отыгрываются на них перед сильными мира сего.
Elliada
Elliada
вчера в 12:42
Сейчас не только спорт, а всё политика. Такова реальность
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:02
При смешивании нужно правильно выбирать ингредиенты, иначе "убойный" коктейль для фифы может получиться, потом похмеляться к русским прибегут.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:46
И не только ФИФА. МОК это вообще какой-то позор.
Даже паралимпийцев отстранили от соревнований.
Гость
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