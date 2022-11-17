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Думфрис может стать игроком «Арсенала»

вчера, 16:53

Защитник «Интера» Дензел Думфрис может перейти в лондонский «Арсенал».

«Канониры» намереваются составить конкуренцию «Челси» в борьбе за футболиста. Лондонцы готовы заплатить 31 миллион фунтов стерлингов за голландца.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:29
Думфриса нужно было брать еще сращу после ЧЕ2020, где Дензел громко заявил о себе. Прстоянно подключался к атакам, отлично играл на стандартах, забивал мячи. Сейчас, когда у нас имеются Томиясу и Бэн Уайт не вижу смысла покупать нидерландского игрока. Не то, что бы он слабый, просто у нас тогда будет перебор на этой позиции. Ну если только Артета не захочет вернуть Уайта на позицию левого центрального защитника....
Нам сейчас нужнее вингиры в конкуренцию Сака и Мартинелли и опорник под замену Парти
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:35
При здоровом Джеймсе голландец будет играть крайне редко в случае перехода в Челси. В Арсенале наверно аналогично.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:03
Думфриса защитником с трудом можно назвать - практически все игровое время проводит у чужой штрафной.
monah-10
monah-10
вчера в 17:03
Хороший будет трансфер, для канониров самое то.
drug01
drug01
вчера в 17:01
С Челси бороться будет сложно за него
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