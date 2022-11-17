Думфрис может стать игроком «Арсенала»

Защитник «Интера» Дензел Думфрис может перейти в лондонский «Арсенал».
«Канониры» намереваются составить конкуренцию «Челси» в борьбе за футболиста. Лондонцы готовы заплатить 31 миллион фунтов стерлингов за голландца.
Защитник «Интера» Дензел Думфрис может перейти в лондонский «Арсенал».
«Канониры» намереваются составить конкуренцию «Челси» в борьбе за футболиста. Лондонцы готовы заплатить 31 миллион фунтов стерлингов за голландца.
Нам сейчас нужнее вингиры в конкуренцию Сака и Мартинелли и опорник под замену Парти
Нам сейчас нужнее вингиры в конкуренцию Сака и Мартинелли и опорник под замену Парти