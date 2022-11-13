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«Челси» впервые за 10 лет не смог выиграть 5 матчей подряд в АПЛ

сегодня, 00:51
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» проиграл «Ньюкаслу» (0:1) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «синие» не могут выиграть уже 5 игр в рамках АПЛ подряд (3 поражения, 2 ничьи). Последний раз подобное случалось в 2012 году.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:28
Бредовая статистика.
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 11:23
Америкосы уничтожили клуб
brokoper
brokoper
сегодня в 11:20
в том сезоне 2013 выиграли ЛЕ 🏆, так что бывает
barcamilan
barcamilan ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 09:32
ну хотя бы 1 из 5 надо выиграть, особенно челси
barcamilan
barcamilan
сегодня в 09:31
это радует, а я даже и не заметил
Crest
Crest
сегодня в 08:59
Из группы в ЛЧ вышли, но чемпионате дела пока складываются не лучшим образом.
Ситуация у Челси такая же как у Ливерпуля, но все таки стоит отметить что игра у Челси стала лучше.
Наверное дело в составе, так как Поттер не волшебник.
Если у Брайтона был бы хороший состав, то и с Брайтоном Поттер был бы в 4-ке АПЛ.
Очень хрупкий состав у синих и если предстоит матч с таким соперником как Ньюкасл потеря очков возможна.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:47
Не стоит отчаиваться, далеко не каждая команда может выиграть 5 матчей подряд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:00
Смена владельца плохо повлияла на Челси...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:00
Может это пока временно, но если честно, то просвета пока не видно.
matrix333
matrix333
сегодня в 08:00
Этот тренер не волшебник, хотя и Поттер.
2k4kdtr9ca78
2k4kdtr9ca78
сегодня в 07:24
Скоро без Абраши Челси снова станет обычным середнячком
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:26
В футболе всякое бывает.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:21
Всегда есть место для подвига
112910415
112910415
сегодня в 06:12
реально крутое пике
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ rhskmz (раскрыть)
сегодня в 06:06
Наверное лично у вас крали деньги для Челси😂 А если без шуток, то не в деньгах дело, а то, как ими распоряжаются в клубе. Кто-то Холланда за копейки, по нынешним то меркам, покупает, а Челси покупает всякий шлак переплачивая кучу денег.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 05:41
Да ужжжж....
Без ворованных денег из России Челси может упасть на дно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:49
Челси медленно, но уверенно переходит в стан середняков .
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 01:50
Кажется это только начало,перспективы туманны
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 01:49
Скоро Роналду приедет.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:46
Зачем Тухеля убрали, непонятно ..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:12
Надо Томасу звонить и прощения просить, пока другие не забрали
протон
протон
сегодня в 00:52
Плывет первый уже. Глупо было надеется. Я сразу сказал что такие тренера не способны в топ клубе показывать результат. Скоро к нему присоединится Тен Хак. Хотя я думал, что Потер дольше будет претворятся тренером. По причине индивидуально лучших футболистов. Но сути не меняет.
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