«Челси» проиграл «Ньюкаслу» (0:1) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, «синие» не могут выиграть уже 5 игр в рамках АПЛ подряд (3 поражения, 2 ничьи). Последний раз подобное случалось в 2012 году.
|Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
|Матч завершен
«Челси» проиграл «Ньюкаслу» (0:1) в матче 16-го тура Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, «синие» не могут выиграть уже 5 игр в рамках АПЛ подряд (3 поражения, 2 ничьи). Последний раз подобное случалось в 2012 году.
Ситуация у Челси такая же как у Ливерпуля, но все таки стоит отметить что игра у Челси стала лучше.
Наверное дело в составе, так как Поттер не волшебник.
Если у Брайтона был бы хороший состав, то и с Брайтоном Поттер был бы в 4-ке АПЛ.
Очень хрупкий состав у синих и если предстоит матч с таким соперником как Ньюкасл потеря очков возможна.
Ситуация у Челси такая же как у Ливерпуля, но все таки стоит отметить что игра у Челси стала лучше.
Наверное дело в составе, так как Поттер не волшебник.
Если у Брайтона был бы хороший состав, то и с Брайтоном Поттер был бы в 4-ке АПЛ.
Очень хрупкий состав у синих и если предстоит матч с таким соперником как Ньюкасл потеря очков возможна.
Без ворованных денег из России Челси может упасть на дно.
Без ворованных денег из России Челси может упасть на дно.