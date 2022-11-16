«Бавария» отправила больше всего игроков на чемпионат мира в Катаре

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вчера, 10:59

Мюнхенская «Бавария» отпустила больше всего футболистов в национальные команды на ЧМ -2022 — 17 человек.

Игроки представляют такие сборные, как: Камерун (), Канаду (), Хорватию (), Францию (, , , ), Германию (, , , , , , ), Марокко (), Нидерланды (), Сенегал ().

По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал». Ещё девять клубов отправили в сборные по 10 и более игроков.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.