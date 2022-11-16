«Бавария» отправила больше всего игроков на чемпионат мира в Катаре

Мюнхенская «Бавария» отпустила больше всего футболистов в национальные команды на ЧМ-2022 — 17 человек.
Игроки представляют такие сборные, как: Камерун (Эрик Чупо-Мотинг), Канаду (Альфонсо Дэвис), Хорватию (Йосип Станишич), Францию (Люка Эрнандес, Дайотчанкуль Упамекано, Бенжамен Павар, Кингсли Коман), Германию (Мануэль Нойер, Леон Горецка, Серж Гнабри, Лерой Сане, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Томас Мюллер), Марокко (Нуссаир Мазрауи), Нидерланды (Матийс де Лигт), Сенегал (Садио Мане).
По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал». Ещё девять клубов отправили в сборные по 10 и более игроков.
Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.