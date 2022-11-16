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«Бавария» отправила больше всего игроков на чемпионат мира в Катаре

вчера, 10:59

Мюнхенская «Бавария» отпустила больше всего футболистов в национальные команды на ЧМ-2022 — 17 человек.

Игроки представляют такие сборные, как: Камерун (Эрик Чупо-Мотинг), Канаду (Альфонсо Дэвис), Хорватию (Йосип Станишич), Францию (Люка Эрнандес, Дайотчанкуль Упамекано, Бенжамен Павар, Кингсли Коман), Германию (Мануэль Нойер, Леон Горецка, Серж Гнабри, Лерой Сане, Джамал Мусиала, Йозуа Киммих, Томас Мюллер), Марокко (Нуссаир Мазрауи), Нидерланды (Матийс де Лигт), Сенегал (Садио Мане).

По 16 игроков будут представлять «Манчестер Сити» и «Барселону», 14 — «Манчестер Юнайтед» и 13 — мадридский «Реал». Ещё девять клубов отправили в сборные по 10 и более игроков.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:56
Бавария-эталон великого клуба. Даже не имея аналогичного по своей силе соперника умудряются держать высокую планку,
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 15:36
Вроде и гордость берет за Баварию, но как подумаешь, какой риск. если хотя бы часть из игроков получат травмы. А риск то большой...
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:57
АА где немцы ?
Agamaga........
Agamaga........ ответ 2737g2w3vweg (раскрыть)
вчера в 14:08
Почему не маячит? Может они есть среди тех клубов, которые представляют 10 и более игроков. У них почти все футболисты играют в своих сборных.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 13:55
Не пойму почему Гравенберх не попал в сборную Голландию. Может из-за недостатка игровой практики
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:44
Всем ясно какая команда самая звездная.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 12:40
А как же ПеСеЖэ? Сколько они отправили?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:28
Будет из кого выбрать.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 12:15
Ну Бавария всегда была машиной
rkj4883w8wxm
rkj4883w8wxm
вчера в 12:12
После чемпионата они могут ещё больше поднять уровень Баварии
2737g2w3vweg
2737g2w3vweg
вчера в 11:40
Парижский мешок в этом списке топ-команд даже на горизонте не маячит
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:14
Удивительно бы было, если бы это был Шальке - 04 !)
galem72
galem72
вчера в 11:11
Состав, конечно, у них шикарный.
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 11:11
Бавария-эталон великого клуба.Даже не имея аналогичного по своей силе соперника умудряются держать высокую планку,и выигрывать ЛЧ,да еще каким образом 2-8 с меськой.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:03
Не мудрено... зачем кого то искать, когда костяк сыгран
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