Санкт-Петербург — Москва – 20:0. «Зенит» собрал удивительную серию в РПЛ

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вчера, 12:06

С августа 2020-го года не уступали столичным клубам в чемпионате.

Сезон 2020/21

«Зенит» — ЦСКА – 2:1; 3:2.

«Зенит» — «Спартак» — 1:1; 3:1.

«Зенит» — «Локомотив» — 0:0; 6:1.

«Зенит» — «Динамо» — 0:1; 3:1.

Восемь матчей, 5 побед Семака, 2 мировые, 1 победа москвичей. Успех «Динамо» остается последней неудачей «Зенита» против столичных клубов. Тогда Шунич забил в конце первого тайма, а удаление Скопинцева не обернулось для Новикова катастрофой, была ответная красная карточка. В том сезоне 17 пунктов с москвичами из 24 возможных здорово помогли Семаку взять титул. Завоевали на три очка больше в очных матчах, чем «Спартак» Тедеско. Отрыв от второй команды был солидным – восемь пунктов, сформирован успехами «Зенита» с москвичами, а параллельно – осечками Доменико в дерби.

ЦСКА и «Локомотив» лишили соседей шансов на шесть пунктов. Поражение «Спартака» в Санкт-Петербурге добило шансы на равенство в таблице с командой Семака. Только «Динамо» и дважды «Рубин» обыгрывали чемпионов. А психологический эффект тоже влияет. В тройке оказались два клуба из Москвы, обоих Дзюба и компания обыгрывали. «Локомотив» хлопнули 6:1. Если дарите «Зениту» понимание, что любой из выходов на поле против москвичей означает набор очков, то кем его испугать в чемпионской гонке? «Рубин», хотя огорчал «Зенит», отстал на 12 очков, Дюпин и Слуцкий не были конкурентами.

Сезон 2021/22

«Зенит» — ЦСКА – 1:0; 2:0.

«Зенит» — «Спартак» — 7:1; 1:1.

«Зенит» — «Локомотив» — 1:1; 3:1.

«Зенит» — «Динамо» — 4:1; 1:1.

Идеальный чемпионат против москвичей, ни одного поражения. Здесь «Зенит» начал развлекаться. Чистенько переиграли ЦСКА , без пропущенных мячей. Четыре очка против «Локомотива», лишь чуть не дожали до разгрома в победном матче. И результаты против «Динамо» и «Спартака» показательные. Хотя Семак соглашался на ничьи 1:1, в прошлом сезоне действующий и будущий чемпион прекрасно видел, что оппонентам не хватало стабильности. Мировые были способом достижения результатом малой кровью. «Сочи», «Ростов» или «Крылья Советов» тоже играли вничью с «Зенитом».

А когда под горячую руку попадали защитные линии Шунина или Селихова, то получали по полной программе. Причем если «Динамо» сыграло неплохо, создали моменты и счет 4:1 – результат славной реализации петербуржцев, то 7:1 против «Спартака» — другая история. Исторический вынос. В первом тайме «Зенит» забил три мяча и не остановился. Кофрие удалили при счете 5:1, игра в большинстве повлияла лишь на разницу, не на смысл той игры. Семак разнес Виторию. Руй чуть позже покинет «Спартак», и это удачный исход для «Спартака», ведь новый тренер Ваноли выиграет Кубок.

Сезон 2022/23

«Зенит» — ЦСКА – 2:1.

«Зенит» — «Спартак» — 2:1.

«Зенит» — «Локомотив» — 5:0.

«Зенит» — «Динамо» — 2:0.

«Зенит» — «Торпедо» — 2:0; 2:0.

Кого они собирались побеждать? В новом сезоне каждый третий матч «Зенита» будет против столичного клуба. И уже понятно, что может быть антирекорд для московских команд, если «Зенит» по нефутбольным причинам не станет зимой заметно слабее. В ином случае бразильцы и другие латиноамериканцы при поддержке Кузяева соберут много побед во втором круге против клубов из Москвы. В прошлых сезонах давали шанс, были мировые, а теперь безжалостно забирают по три очка. Причем в серии из шести побед лишь в двух случаях оборона Семака допускала голевую ошибку, только в одном матче можно говорить о реальном шансе не другой исход.

ЦСКА плохо сыграл с «Зенитом» до перерыва, куда лучше – после. Но второй тайм вышел ничейным, забили по одному мячу. Поражение «Спартака» тоже минимальное. Но кто не забыл матч, у того пальцы не повернутся написать, будто гол Соболева отражает преимущество московской команды. Мячи Ловрена и Мостового не случайные, счет по ударам – 8:23, и по точным попыткам разница тоже большая – 3:7. «Спартак» держался, но и «Локомотив» час терпел чужие атаки.

В итоге Худяков проиграл 5:0. «Динамо» и «Торпедо» тоже не могут рассказывать, что «Зенит» не заслужил против них очки. Упрямились все москвичи, но этого мало. Понятно, если бы «Локомотив» не переживал ужасный сезон, где собрал 10 поражений в чемпионате после дерби со «Спартаком», то Баринов и компания могли увезти из Санкт-Петербурга поражение в два мяча, а не в пять. Но как это меняет суть? У разных по составу, стилю и подходу клубов было шесть попыток нанести хотя бы одно поражение «Зениту», а впереди еще четыре. Все заходы неудачные, эта серия оживит чемпионские амбиции «Зенита», им интересно огорчать москвичей.

Пока Москва не побеждает – нет интриги

Даже ничьи против москвичей устроят Семака. Раньше надо было сражаться. Например, если бы «Зенит» сыграл вничью против ЦСКА и «Спартака», то у Семака было на четыре пункта меньше, а у Абаскаля на один больше. Это сокращение отрыва до одного пункта, настоящая чемпионская интрига. Причем нельзя кричать, будто этот «Зенит» нельзя обыграть. В четырех случаях они теряли очки в РПЛ , не считая кубковых поражений. «Химки» и «Факел» ведут борьбу за выживание, но лишили Семака четырех пунктов. «Ахмат» в первом круге не проиграл, в концовке могли увидеть победу и той, и другой команды. А в Санкт-Петербурге Ташуев выиграл, чем здорово взбесил руководство «Зенита». Но раз клубы из Москвы, в отличие от команд из Воронежа, Грозного и Химок, очки у чемпиона не забирают, то Семак в безопасности.