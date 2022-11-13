«Динамо» не проигрывало в последних шести московских дерби в РПЛ

«Динамо» ни разу не проиграло в последних шести московских дерби в РПЛ. Это лучший показатель «бело-голубых» за последние 10 лет.
«Армейцы» впервые при Владимире Федотове проиграли два матча подряд в РПЛ. За последние 6 матчей ЦСКА одержал только одну победу.
Даниил Фомин впервые в карьере не реализовал пенальти в РПЛ, до этого успешно реализовав все 17 попыток. Ему не покорился рекорд Георги Пеева, у которого 17 реализованных одиннадцатиметровых из 17.
Антон Заболотный не забил ни одного гола в РПЛ в 2022-м году, его сухая серия насчитывает уже 19 матчей — худшая серия футболиста в карьере.
Болельщиков Динамо с заслуженной победой.
Болельщиков Динамо с заслуженной победой.