Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Динамо» не проигрывало в последних шести московских дерби в РПЛ

вчера, 22:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Динамо» ни разу не проиграло в последних шести московских дерби в РПЛ. Это лучший показатель «бело-голубых» за последние 10 лет.

«Армейцы» впервые при Владимире Федотове проиграли два матча подряд в РПЛ. За последние 6 матчей ЦСКА одержал только одну победу.

Даниил Фомин впервые в карьере не реализовал пенальти в РПЛ, до этого успешно реализовав все 17 попыток. Ему не покорился рекорд Георги Пеева, у которого 17 реализованных одиннадцатиметровых из 17.

Антон Заболотный не забил ни одного гола в РПЛ в 2022-м году, его сухая серия насчитывает уже 19 матчей — худшая серия футболиста в карьере.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Санкт-Петербург — Москва – 20:0. «Зенит» собрал удивительную серию в РПЛ
Вчера, 12:06Вадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии5
Роналду может покорить ещё один рекорд. Нужно обойти звезду из Кувейта
Вчера, 08:35Сергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
«Челси» впервые за 10 лет не смог выиграть 5 матчей подряд в АПЛ
Вчера, 00:51
Мусиала — самый молодой игрок, который провёл 100 матчей за «Баварию»
Вчера, 00:13
Джеймс Милнер провёл 600-й матч в рамках Английской Премьер-Лиги
12 ноября Фото
Абаскаль провёл сотый матч в тренерской карьере
12 ноября Фото
Сортировать
Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 07:14
Заболотный, конечно, топ)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:43
Динамо красавцы,так держать!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:45, ред.
Динамо было на порядок интереснее, могли и более крупно выиграть. Парни бело - голубых сильнее были и в отборе , и в технике, и в скорости принятии решений , причем правильных решений. Выиграли по делу. Беззубая, сумбурная , очень медленная игра армейцев только помогала динамикам в этой игре.
Болельщиков Динамо с заслуженной победой.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:36
Ничего себе, шесть дербий подряд.
Если честно, то меня больше ЦСКА удивила.
Capral
Capral
вчера в 22:34
Очень хорошо, двигаемся дальше и без эйфории. Работы еще много, но и работа Йокановича уже видна. За зиму укрепиться, избавиться от баласта, и вперед- к новым свершениям!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 