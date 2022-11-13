«Динамо» не проигрывало в последних шести московских дерби в РПЛ

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вчера, 22:31

«Динамо» ни разу не проиграло в последних шести московских дерби в РПЛ . Это лучший показатель «бело-голубых» за последние 10 лет.

«Армейцы» впервые при проиграли два матча подряд в РПЛ . За последние 6 матчей ЦСКА одержал только одну победу.

впервые в карьере не реализовал пенальти в РПЛ , до этого успешно реализовав все 17 попыток. Ему не покорился рекорд Георги Пеева, у которого 17 реализованных одиннадцатиметровых из 17.