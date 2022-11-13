Роналду может покорить ещё один рекорд. Нужно обойти звезду из Кувейта

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вчера, 08:35

Те, у кого больше всех матчей за сборные.

Выступление на чемпионате мира – особая честь для любого футболиста. Потому что это редкое событие. Но и защита цветов национального флага на футбольном поле – само по себе большое дело. В мире более 600 игроков провели за свои сборные сто и больше матчей. Самое время перед большим футбольным форумом вспомнить, у кого сыграно их наибольшее количество, а заодно поймем, кто еще может увеличить это число, а кому, например, Серхио Рамосу, который не попал на ЧМ -2022, придется подождать.

10. Джанлуиджи Буффон (Италия, 176 матчей)

У Буффона вечная молодость. И в 2022 году он по-прежнему надевает перчатки, чтобы сыграть за «Парму». Ему принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Италии, что вполне предсказуемо, учитывая футбольный век Джиджи. Он дебютировал в 1997 году в 19 лет и сыграл на восьми крупных турнирах за итальянцев. Самый существенный повод для гордости – победа на чемпионате мира 2006 года. Это случилось за несколько дней до того, как его клуб «Ювентус» был отправлен в Серию В из-за Кальчополи.

7-9. Клаудио Суарес (Мексика, 177 матчей)

Тут можно вспомнить о невысоких центральных защитниках. Рост в 178 сантиметров не помешал Суаресу провести насыщенную карьеру в сборной Мексики. Он дебютировал в 1992 году и на протяжении 14 лет оставался уверенно игроком национальной команды. Завершил выступления в ней после ЧМ -2006. Суарес много лет был капитаном мексиканцев и сыграл важную роль в сборной, выигравшей Кубок Конфедераций в 1999 году, когда были повержены бразильцы.

7-9. Андрес Гуардадо (Мексика, 177 матчей)

И если Суарес свой счет матчей пополнить не может, то другой мексиканец еще вполне способен. У Гуардадо ровно столько же матчей. И он сыграет на чемпионате мира в Катаре. В свои 36 лет ветеран из «Бетиса» играет весомую роль в сборной. ЧМ -2022 станет для него уже пятым чемпионатом мира. Там он станет рекордсменом среди мексиканцев по матчам за сборную.

7-9. Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 177 матчей)

И у третьего игрока проведено ровно 177 матчей за сборную. Колоритный вратарь может считаться ближневосточным ответом Габору Кираю, потому что его неизменным атрибутом также были спортивные штаны. Их он демонстрировал в матчах за сборную Саудовской Аравии с 1993 по 2006 год. В клубной карьере Аль-Деайя выступал только за «Аль Таи» и «Аль Хилал». Ему принадлежит рекорд по числу матчей за сборную на позиции вратаря. Интересно, что первоначально Аль-Деайя занимался гандболом, но брат убедил его перейти в футбол. Из достижений можно отметить победу в Кубке Азии в 1996 году.

6. Серхио Рамос (Испания, 180 матчей)

Защитник ПСЖ наверняка рассчитывал пополнить список матчей за сборную в Катаре. Но неожиданно для многих не был включен в заявку, попав перед этим в расширенный список. И это несмотря на возвращение формы в парижском клубе. А ведь у чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы может не быть больше шансов показать себя в сборной. Не исключено, что не получив вызова на ЧМ -2022, он решит вовсе завязать с международным футболом.

5. Ахмед Мубарак (Оман, 183 матча)

Мубарак завершил карьеру относительно недавно – в 2019 году. Если его ближневосточный сосед Аль-Деайя провел всю карьеру всего в двух клубах, то Ахмед попутешествовал вдоволь и открыл для себя 14 команд в Омане, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте и ОАЭ . И на протяжении многих лет этот полузащитник был неотъемлемой частью сборной Омана. Пик карьеры пришелся на Кубок Персидского залива-2017/18, который он выиграл.

4. Ахмед Хассан (Египет, 184 матча)

Легендарный для Египта футболист. Это сейчас главным героем египетского футбола является Мохамед Салах. А когда у египтян не было таких звезд, легендарность завоевывалась трудом и количеством матчей. Хассан выступал со сборной Египта на восьми Кубках Африки. И в половине случаев выигрывал их: в 1998, 2006, 2008 и 2010 году. Ни один другой футболист не выигрывал чаще Кубок Африки. Причем он не был номинальной фигурой на этих турнирах, а вносил самый что ни на есть реальный вклад в успех. Сожалеть Хассан может лишь о том, что так и не сыграл на чемпионате мира за все эти годы.

3. Криштиану Роналду (Португалия, 191 матч)

В завидном послужном списке Роналду не хватает только победы на чемпионате мира. Сейчас клубные дела идут у нападающего «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом, но в сборной Португалии это все еще очень значимая фигура. На него рассчитывают. В том числе замахиваясь на победу на чемпионате мира. Конечно, португальцы будут не главными фаворитами турнира, но могут продвинуться далеко. 37-летний форвард со 117 голами за сборную уже является лучшим бомбардиром в истории международных игр. И в Катаре он может стать рекордсменом по числу матчей за сборную среди всех игроков.

2. Со Чин Энн (Малайзия, 195 матчей)

За пределами Малайзии его мало кто знает. Но этот человек на втором месте в списке футболистов с максимальным числом матчей за сборную. Центральный защитник дебютировал в национальной команде Малайзии в 1969 году. Он выступал за Малайзию на Олимпийских играх 1972 года, а восемь лет спустя на Кубке Азии блистал в игре против Южной Кореи, которая завершилась ничьей – 1:1, что было легендарным достижением для Малайзии, поскольку южнокорейцы тогда доминировали в Азии. Завершил международную карьеру он в 1984 году.

1. Бадер Аль-Мутава (Кувейт, 196 матчей)

37-летний Аль-Мутава может еще посоревноваться с Роналду за сохранение первого места в этом рейтинге, поскольку карьеру пока не завершил. Более того, если он сыграет в товарищеском матче с Ливаном 20 ноября, то Роналду будет сложнее побить рекорд Аль-Мутава на чемпионате мира в Катаре. Международная карьера Аль-Мутава началась в 2003 году, когда ему было 18 лет. С тех пор он постоянно играет за сборную, забил 56 голов и помог выиграть стране ее десятый Кубок Персидского залива в 2010 году.