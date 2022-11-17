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Шесть игроков дебютировали за сборную России в матче с Таджикистаном

вчера, 20:02
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан0 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0) в товарищеском матче.

В этой встрече за национальную команду дебютировали Александр Селихов, Сергей Песьяков, Сергей Пиняев, Владимир Сычевой, Лечи Садулаев и Александр Солдатенков.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:43
Сейчас у Карпина в качестве главного тренера сборной самое лучшее время. Может делать, что хочет и как хочет. Никакой результат над ним не довлеет
pomor45
pomor45
вчера в 21:36
Дебюты Пиняева и Садулаева ещё могут иметь продолжение в участии на ЧМ. Остальные уже будут на пенсии - их дебют никакого смысла не имеет.
Сп62
Сп62
вчера в 20:12
Дебют ребятам запомнится по разному. А вот зрителям однозначно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:06
С дебютом вас ребятушки . Но лучше было бы ещё поздравить и с первой победой . Но увы.
Гость
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