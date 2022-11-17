Шесть игроков дебютировали за сборную России в матче с Таджикистаном

Сборная России сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0) в товарищеском матче.
В этой встрече за национальную команду дебютировали Александр Селихов, Сергей Песьяков, Сергей Пиняев, Владимир Сычевой, Лечи Садулаев и Александр Солдатенков.
|Таджикистан0 : 0Россия
|Матч завершен
Сборная России сыграла вничью со сборной Таджикистана (0:0) в товарищеском матче.
В этой встрече за национальную команду дебютировали Александр Селихов, Сергей Песьяков, Сергей Пиняев, Владимир Сычевой, Лечи Садулаев и Александр Солдатенков.