РФС передаст в Минюст разъяснения в связи с концертом «Би-2» в июле

Российский футбольный союз (РФС) передаст Министерству юстиции РФ все необходимые разъяснения о выступлении группы «Би-2» после матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак», который прошёл в июле. Об этом сообщили сегодня в РФС.
РФС направит в Минюст все необходимые разъяснения в соответствии с запросом ведомства.
Сообщалось, что Минюст потребовал от РФС предоставить информацию об организаторах концерта с участием «Би-2», который состоялся после матча. По информации, данное требование связано с отменой концерта группы в Омске, когда участники музыкального коллектива отказались выступать из-за баннера с буквой Z.