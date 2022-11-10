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РФС передаст в Минюст разъяснения в связи с концертом «Би-2» в июле

вчера, 12:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.11.2022 в 16:00 Не начался

Российский футбольный союз (РФС) передаст Министерству юстиции РФ все необходимые разъяснения о выступлении группы «Би-2» после матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак», который прошёл в июле. Об этом сообщили сегодня в РФС.

РФС направит в Минюст все необходимые разъяснения в соответствии с запросом ведомства.

Сообщалось, что Минюст потребовал от РФС предоставить информацию об организаторах концерта с участием «Би-2», который состоялся после матча. По информации, данное требование связано с отменой концерта группы в Омске, когда участники музыкального коллектива отказались выступать из-за баннера с буквой Z.

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