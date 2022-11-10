РФС передаст в Минюст разъяснения в связи с концертом «Би-2» в июле

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вчера, 12:27

Российский футбольный союз ( РФС ) передаст Министерству юстиции РФ все необходимые разъяснения о выступлении группы «Би-2» после матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак», который прошёл в июле. Об этом сообщили сегодня в РФС .

РФС направит в Минюст все необходимые разъяснения в соответствии с запросом ведомства.