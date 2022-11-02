В Волгограде может пройти матч ветеранов-легенд «Спартака» и «Динамо»

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» предложило провести в Волгограде матч ветеранов-легенд футбольных клубов «Спартак» и «Динамо», посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве и 100-летию общества «Динамо». Матч планируется провести в мае 2023 года. Об этом сегодня рассказал председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский.

Будут проходить матчи, посвященные столетию «Динамо». В 1943 году, после победы в Сталинградской битве, 5 мая на руинах Сталинграда состоялся футбольный матч между командами «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Сталинград). В 2023 году будет 80-летие победы в Сталинградской битве и 100-летие «Динамо». Мы вышли с инициативой, в том числе в Российский футбольный союз, чтобы провести матч ветеранов. То есть легенды футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» сыграют на славной сталинградской земле, причем они сыграют именно в мае 2023 года.

В Волгограде есть 45-тысячный стадион, город очень футбольный. Болельщики очень любят футбол.