Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

В Волгограде может пройти матч ветеранов-легенд «Спартака» и «Динамо»

вчера, 17:13

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» предложило провести в Волгограде матч ветеранов-легенд футбольных клубов «Спартак» и «Динамо», посвящённый 80-летию победы в Сталинградской битве и 100-летию общества «Динамо». Матч планируется провести в мае 2023 года. Об этом сегодня рассказал председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский.

Будут проходить матчи, посвященные столетию «Динамо». В 1943 году, после победы в Сталинградской битве, 5 мая на руинах Сталинграда состоялся футбольный матч между командами «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Сталинград). В 2023 году будет 80-летие победы в Сталинградской битве и 100-летие «Динамо». Мы вышли с инициативой, в том числе в Российский футбольный союз, чтобы провести матч ветеранов. То есть легенды футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» сыграют на славной сталинградской земле, причем они сыграют именно в мае 2023 года.

В Волгограде есть 45-тысячный стадион, город очень футбольный. Болельщики очень любят футбол.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Мордовии могут возродить профессиональный футбол
30 октября
Глушаков был заменён на 35-й минуте матча с «Динамо»
29 октября
Гогниев получил красную карточку после первого тайма матча с «Динамо»
29 октября
Стало известно, почему Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом»
22 октября
Тренеру «Нефтехимика» прислали повестку в военкомат
14 октября
Радимов рассказал об уходе из «Зенита-2»
03 октября
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:00
А кто ветераны- Точилин, кобелев, Хохлов и др? Нет, ребята, эти люди не ковали Славу ДИНАМО. Пригласите: М.Гершковича, А.Маховикова, О.Долматова, Н.Гонтаря, В.Пильгуя, С.Никулина, А.Новикова, А.Петрушина, А.Якубика!!!!!!!
Почтите Память: А.Максименкова, А.Минаева, А.Парова, Н.Колесова, В.Казаченка...
И проведите достойно турнир!!!
drug01
drug01
вчера в 17:57
Ветеранов всегда хочется видеть в игре не смотря на возраст
Köln
Köln
вчера в 17:31
А может и не пройти!
v5a7ry7ursv7
v5a7ry7ursv7
вчера в 17:17
ну что же ветеранов всегда интересно смотреть...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 