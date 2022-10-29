Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Глушаков был заменён на 35-й минуте матча с «Динамо»

вчера, 15:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил полузащитника Дениса Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо». Вместо него на поле вышел полузащитник Данил Казанцев.

В нынешнем сезоне Глушаков сыграл в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Гогниев возглавляет подмосковный клуб с начала сентября этого года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гогниев получил красную карточку после первого тайма матча с «Динамо»
Вчера, 15:12
Стало известно, почему Талалаев не полетел в Грозный на матч с «Ахматом»
22 октября
Тренеру «Нефтехимика» прислали повестку в военкомат
14 октября
Радимов рассказал об уходе из «Зенита-2»
03 октября
Создана рабочая группа по интеграции крымских клубов в российский футбол
29 сентября
Николсон вернётся в Россию до матча против «Пари НН»
28 сентября
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 01:55
В баню попросился - отпустили
Константин Смирнов
Константин Смирнов
вчера в 21:58
Год или два Глушаков может попылить в Химках.
Но тренера им срочно нужно менять, СРОЧНО...
112910415
112910415
вчера в 18:33
никто не вечен, даже Глушаков !
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 18:10
Спать пора
YVG
YVG
вчера в 17:46
Все равно номер отбывает.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:04
Химки игрушка в неумелых руках владельца.
Поломал игрушечку мальчонка...
Брулин
Брулин
вчера в 15:57
Это разгром Химок!!!!
6-0!!!!!
Гладышева в сборную этого тура!!!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:56
Заменил Глушакова и Химки после его замены получили 4 мяча а сам Гогниев - красную! Вместо Гогниева нужно выпускать Юрана!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:47
Устал Дениска))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:46
Недолго и самому тренеру осталось...
t4uv8wv43t59
t4uv8wv43t59
вчера в 15:32
Пора его выгнать пинком
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 