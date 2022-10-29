Глушаков был заменён на 35-й минуте матча с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил полузащитника Дениса Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо». Вместо него на поле вышел полузащитник Данил Казанцев.
В нынешнем сезоне Глушаков сыграл в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Гогниев возглавляет подмосковный клуб с начала сентября этого года.
Но тренера им срочно нужно менять, СРОЧНО...
Но тренера им срочно нужно менять, СРОЧНО...
Поломал игрушечку мальчонка...
Поломал игрушечку мальчонка...
6-0!!!!!
Гладышева в сборную этого тура!!!
6-0!!!!!
Гладышева в сборную этого тура!!!