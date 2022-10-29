Глушаков был заменён на 35-й минуте матча с «Динамо»

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вчера, 15:28

Главный тренер «Химок» заменил полузащитника на 35-й минуте матча с «Динамо». Вместо него на поле вышел полузащитник .

В нынешнем сезоне Глушаков сыграл в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Гогниев возглавляет подмосковный клуб с начала сентября этого года.