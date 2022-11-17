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Агент опроверг слухи, что Захарян оформляет армянский паспорт ради «Челси»

вчера, 19:03

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал слухи о том, что его клиент оформляет армянский паспорт ради перехода в «Челси».

Правда ли, что Арсен хочет получить армянский паспорт, чтобы было легче уехать в Европу? Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта.

Что касается паспорта, честно говоря, мы не разговаривали с ним на эту тему. Я знаю, что его родители — армяне, и, насколько я знаю, он может оформить армянский паспорт.

Но если это и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу. Повторю, в переговорах ни разу не возникало проблем, связанных с паспортом. В любом случае, на мой взгляд, получение паспорта любой страны, в том числе, паспорта Армении, — это осознанный поступок. Очень важный в жизни каждого. Безусловно, это не должно быть осуществлено для какой-то сиюминутной выгоды.

Информация про перевод денег в армянский банк? Нет, это неправда. Ни в каком виде армянские банки не фигурируют в этой истории.

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протон
протон
сегодня в 00:40
Он уже заигран за Россию в официальных матчах. Никакая сборная Армении ему не светит. Если паспорт и сделает - это его личное дело.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:59
Темнит чего то агент, вертится как уж на сковородке!
barcamilan
barcamilan
вчера в 19:21
а с армянским паспортом в челси нельзя что ли?
Гость
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