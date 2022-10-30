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В Мордовии могут возродить профессиональный футбол

вчера, 18:47

В Мордовии могут создать новый профессиональный футбольный клуб. Об этом на пресс-конференции сказал первый вице-премьер республиканского правительства Инсаф Хайруллин:

Да, у нас есть наметки по созданию команды мастеров. Сейчас прорабатываем вопрос по спонсорам. Уверен, в Мордовии есть люди, которые неравнодушны к футболу и в родном регионе готовы поддержать спорт №1, выступить меценатами. Будем с этими людьми разговаривать. Профессиональный клуб, конечно, нужен, столь уникальная спортивная инфраструктура не должна простаивать. У Мордовии большие традиции в футболе, команда выступала в премьер-лиге. Я прекрасно помню, какой красивый гол забил в Казани Руслан Мухаметшин в ворота «Рубина», когда выступал за «Мордовию». Я был на той игре.

По словам президента федерации футбола Республики Мордовия, бывшего футбольного арбитра Александра Егорова, уже готовятся документы для прохождения лицензирования в РФС. Возможно, уже летом следующего года клуб из Саранска снова предстанет на всероссийской арене.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 18:53
А надо ли!? Вот вопрос!
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