Юран: «На чемпионате мира буду поддерживать сборную Португалии»

Экс-тренер «Химок» рассказал, за какой командой будет следить на чемпионате мира.

На чемпионате мира буду поддерживать сборную Португалии — я играл там в ведущих клубах. Они должны побороться. Там играет много игроков из европейских чемпионатов, занимающих первые роли в своих командах. Поэтому буду болеть за сборную Португалии.