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Юран: «На чемпионате мира буду поддерживать сборную Португалии»

вчера, 10:22

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, за какой командой будет следить на чемпионате мира.

На чемпионате мира буду поддерживать сборную Португалии — я играл там в ведущих клубах. Они должны побороться. Там играет много игроков из европейских чемпионатов, занимающих первые роли в своих командах. Поэтому буду болеть за сборную Португалии.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:49, ред.
Это последний мундиаль двух великих игроков современности и целой футбольной эпохи. С ними уходит наша молодость и лучшие годы жизни...
Да прибудет с ними Сила и былая Мощь, во благо своих сборных и на радость нашему, встречающему свой преклонный возраст, поколению.

Поэтому..., хоть всегда топлю за Голландию..., но на этот раз присоединяюсь к Юрану. Удачи Португалии и Аргентине!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:56
Хотелось бы услышать мнение вечных глоров матч тв жеки и гены, за кого они будут болеть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:41
Ещё один фанат Кристинки!
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 10:39
Каждый болеет за своих кумиров.
b48vfpvse9sn
b48vfpvse9sn
вчера в 10:24
Каждый болеет за своих а я за Бразилию
Гость
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