Юран: «На чемпионате мира буду поддерживать сборную Португалии»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, за какой командой будет следить на чемпионате мира.
На чемпионате мира буду поддерживать сборную Португалии — я играл там в ведущих клубах. Они должны побороться. Там играет много игроков из европейских чемпионатов, занимающих первые роли в своих командах. Поэтому буду болеть за сборную Португалии.
Да прибудет с ними Сила и былая Мощь, во благо своих сборных и на радость нашему, встречающему свой преклонный возраст, поколению.
Поэтому..., хоть всегда топлю за Голландию..., но на этот раз присоединяюсь к Юрану. Удачи Португалии и Аргентине!
Да прибудет с ними Сила и былая Мощь, во благо своих сборных и на радость нашему, встречающему свой преклонный возраст, поколению.
Поэтому..., хоть всегда топлю за Голландию..., но на этот раз присоединяюсь к Юрану. Удачи Португалии и Аргентине!