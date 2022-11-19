Аршавин: «Нам лучше оставаться в УЕФА»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Нужно ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Я бы не торопился переходить туда. РФС пока рано думать об этом. Я считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры.
С какого перепугу кто-то решил, что даже если азиаты пригласят, ФИФА разрешит такой переход?
Говорить о переходе к азиатам это как говорить о переходе к инопланетянам, то бишь бессмысленно абсолютно.
С какого перепугу кто-то решил, что даже если азиаты пригласят, ФИФА разрешит такой переход?
Говорить о переходе к азиатам это как говорить о переходе к инопланетянам, то бишь бессмысленно абсолютно.
С весёлым другом барабаном,
С огнём большевиским в груди !)
А толку с этого ???)
С весёлым другом барабаном,
С огнём большевиским в груди !)
А толку с этого ???)