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Аршавин: «Нам лучше оставаться в УЕФА»

вчера, 08:58

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Нужно ли сборной России переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Я бы не торопился переходить туда. РФС пока рано думать об этом. Я считаю, что нам лучше оставаться в УЕФА и ждать возвращения в международные турниры.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 22:22
лет 10 точно пропустим, а могут совсем исключить
протон
протон
вчера в 20:51
С чего вообще эти разговоры то пошли? Я понимаю, если бы у Азии какой-то футбольный управленец предложил мол, давайте к нам. Но такого не было и никто нас там не ждёт. Это первое.
С какого перепугу кто-то решил, что даже если азиаты пригласят, ФИФА разрешит такой переход?
Говорить о переходе к азиатам это как говорить о переходе к инопланетянам, то бишь бессмысленно абсолютно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:10, ред.
Правильно Анрей " остаться " но , не играть...)))) ...Разумно...)
112910415
112910415
вчера в 10:12
сейчас нигде не ждут, нечего и дергаться !
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:06
Аршавин у причала в ожидании ...
cska1948
cska1948
вчера в 09:54
А кто сказал, что нас ждут в Азиатской лиге? Ведь она тоже под ФИФА ходит.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:48
Тоже так считаю, в Азии тоже есть кто нас будет игнорировать, вернёмся там к тому же результату
lotsman
lotsman
вчера в 09:43
И что делать в УЕФА? Стоять у порожка, с протянутой рукой, и ждать милостыни? Навряд ли дождёмся, в обозримом будущем.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:31, ред.
У меня тоже остался пионерский галстук ,
С весёлым другом барабаном,
С огнём большевиским в груди !)
А толку с этого ???)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:30
Можно подумать, в Азию прямо сейчас возьмут...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:07
Конечно в УЕФА,нечего горячку пороть.
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