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«В Турции будет непросто — спросите у Дзюбы». Нигматуллин — о Баринове

вчера, 23:35

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал слова полузащитника Дмитрия Баринова, который заявил, что им интересуется турецкий клуб, который выступает в еврокубках.

Учитывая, что Россия изолирована от еврокубков, а играть на высоком уровне в крепком европейском чемпионате хочется, — почему нет? В принципе, поддерживаю Баринова в этом вопросе. Еще один фактор в пользу отъезда — то, что происходит с «Локомотивом», абсолютно невнятная политика привела к плачевным результатам. Неудивительно, что игроки не заинтересованы связывать свою карьеру с этой командой. Неровен час, «железнодорожники» вылетят в совсем другую лигу — самую лучшую лигу мира (Первую лигу). Как бы там ни было, будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто — спросите у Дзюбы.

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cska1948
cska1948
сегодня в 09:51
"...Неровен час, «железнодорожники» вылетят в совсем другую лигу — самую лучшую лигу мира (Первую лигу). Как бы там ни было, будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто — спросите у Дзюбы."
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Но и в лучшей лиге мира не проще чем в Турции. Спросите любого, кто там играет.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:21
Пусть едет и сам все узнает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:36
Futurista
Futurista
сегодня в 00:11
Лучше всего в Италии - спросите у Кокорина...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:06
У Баринова в России не получается.
Зачем распускать слухи о Турции?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:42
А надо ли туда ехать,что у нас мало команд.
Гость
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