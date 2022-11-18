Бывший вратарь «Локомотива» прокомментировал слова полузащитника , который заявил, что им интересуется турецкий клуб, который выступает в еврокубках.

Учитывая, что Россия изолирована от еврокубков, а играть на высоком уровне в крепком европейском чемпионате хочется, — почему нет? В принципе, поддерживаю Баринова в этом вопросе. Еще один фактор в пользу отъезда — то, что происходит с «Локомотивом», абсолютно невнятная политика привела к плачевным результатам. Неудивительно, что игроки не заинтересованы связывать свою карьеру с этой командой. Неровен час, «железнодорожники» вылетят в совсем другую лигу — самую лучшую лигу мира (Первую лигу). Как бы там ни было, будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто — спросите у Дзюбы.